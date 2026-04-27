Évole se abraza a Alejandro Sanz en Nueva York para evitar caer por un ataque de cataplexia: "Estaré pendiente de las revistas"

Alejandro Sanz y Jordi Évole pasean por Nueva York y contemplan los cerezos en flor en este doble programa de Lo de Évole. El presentador tiene que sujetarse para no caerse al suelo por un ataque de cataplexia provocado por una de sus propias ocurrencias. Los turistas les hacen fotos.

Lo de Évole se despide de esta temporada a lo grande viajando a Estados Unidos para encontrarse con Alejandro Sanz, que se encuentra haciendo una gira por el país. Entre confidencias, bromas y reflexiones, Jordi Évole y el cantante dibujan una imagen del artista como nunca antes se había hecho en televisión.

La complicidad entre ellos es innegable a estas alturas del programa. Juntos han visitado grandes monumentos como el Lincoln Center y sus escalinatas en Washington. Ahora, en Nueva York pasean para contemplar los cerezos en flor. "Hemos intentado cuadrarlo para venir hoy. Justamente hoy es cuando está la floración", dice el periodista entre risas.

Jordi, que debido a su cataplexia suele perder fuerza en sus músculos cuando ríe, casi acaba en el suelo por su propia ocurrencia. Para evitarlo, se abraza a Alejandro por la espalda, de una manera que llama la atención de los turistas. Rápidamente, un miembro del equipo del programa de laSexta se acerca para sujetarlo.

"Nos está mirando todo el mundo, joder", bromea Sanz. "Nos van a hacer una foto y verás tú qué gracia. Estaré pendiente de las revistas", responde Évole, haciendo alusión a la asiduidad en la que aparece su entrevistado en este tipo de publicaciones. Finalmente, reconoce que le gustaría "salir en una revista como los dos cogidos".

"Claro, a ti sí, tú no tienes nada que perder. Yo tengo una reputación de tener buen gusto", señala el cantautor. No, Jordi no le parece un "efebo". Más bien cree que "es feo".

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