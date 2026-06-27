Ayuda a contrarreloj
El agónico rescate a un joven tras los terremotos en Venezuela: "Hay un niño de siete años ahí abajo que ya no me respondía..."
Los detalles Los rescatistas trabajan a contrarreloj para intentar salvar el mayor número de vidas. Agarrando lo único que sobresalía de su cuerpo, han conseguido sacar de entre los escombros a un chico.
Resumen IA supervisado
Los equipos de rescate han logrado salvar a un joven atrapado tras los terremotos en Venezuela, quien relató que había un niño de siete años, Mateo, bajo los escombros. Aunque dejó de escuchar su voz, el niño había mencionado sentir el brazo de su madre. Camila, de 15 años, también fue rescatada tras pasar horas en un edificio derrumbado. Los rescatistas trabajan incansablemente para salvar a las personas y animales atrapados. La ayuda internacional ha llegado de más de 17 países, como México, Francia e Italia. Hasta el momento, se han confirmado 920 muertos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Los equipos de rescate han conseguido sacar de entre los escombros a un joven que quedó atrapado tras los terremotos de Venezuela. Agarrando lo único que sobresalía de su cuerpo, los rescatistas han ido tirando y han conseguido liberarlo. Tras ello, el chico ha llorado de alegría al saber que estaba vivo y ha contado que no estaba solo ahí abajo.
"Hay un niñito abajo de siete años que se llama Mateo. Le escuchaba, pero dejé de hacerlo. Le gritaba '¡Mateo!' y no respondió, pero antes me dijo que desde arriba notaba el brazo de su mamá. No sé si seguirá vivo", ha relatado.
Son decenas de miles las personas que continúan atrapadas en los restos del terremoto. Con tan solo 15 años, Camila ha sido liberada tras permanecer horas y horas en el noveno piso de un edificio derrumbado. Entre dos paredes, son muchos los que sin la ayuda de otros no habrían sobrevivido. Y no solo hay personas entre los escombros, sino también animales que merecen ser salvados.
Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para tratar de sacar con vida al mayor número de personas posible. La ayuda internacional llega desde todas las partes del mundo, con más de 17 países que han enviado recursos, entre los que se encuentran México, Francia, Italia o España.
Cada hora es vital para los que continúan enterrados. Por el momento, ya hay 920 muertos confirmados.
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