La primera víctima española en los terremotos de Venezuela, familia política de Anasagasti (PNV): su marido salió "ileso"

El marido de Alazne Solabarrieta Lecea, que falleció en el barrio caraqueño de San Bernardino, ha salido "ileso" aunque "magullado" después de los terremotos de Venezuela, que han dejado decenas de muertos y cientos de heridos.

Decenas de muertos y cientos de heridos, y unas cifras que se prevé que sigan subiendo en las próximas horas. Si bien el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba a primera hora de la mañana que no había españoles entre las víctimas mortales ni los heridos en los terremotos de Venezuela, poco después se conoció la noticia de que una española había perdido la vida en los seísmos. Se trata de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, familia política del exdiputado del PNV Iñaki Anasagasti, también de ascendencia venezolana.

El propio Anasagasti ha confirmado que se trata de la prima de su esposa —María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia—, "nieta de quien fuera alcalde nacionalista de Ondarroa en la Segunda República", José María Solabarrieta, quien se exilió en Venezuela . Afortunadamente su marido, Koldo Olalde Kintela, ha salido "ileso" aunque "magullado, lógicamente". Solabarrieta tenía doble nacionalidad y se encontraba en el barrio de San Bernardino cuando tuvieron lugar los seísmos. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

El Gobierno Vasco ha lamentado el fallecimiento de Solabarrieta y ha recordado, en un comunicado, que, desde el conocimiento del "trágico" terremoto terremoto de ayer a las 18.00 horas, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global trabaja con ciudadanos y ciudadanas de origen vasco "sobre el terreno en Venezuela, con la comunidad venezolana en Euskadi y también con el consulado en Bilbao, a fin de recabar la máxima información posible acerca del estado de situación actual y efectos" del seísmo.

De esta forma, recuerda a familiares y personas allegadas que, para lo que necesiten, "se encuentran abiertos todos los cauces de ayuda posible para tratar de tener noticias de sus familiares". "Todo nuestro apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano", ha subrayado el Gobierno Vasco.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado esta "terrible tragedia" y ha mostrado "toda la solidaridad y el apoyo de Euskadi en estos momentos difíciles a todos los venezolanos y especialmente a los que han perdido a sus allegados". "Cuando la naturaleza golpea tan fuerte, no hay palabras", ha asegurado.