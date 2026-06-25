Guía básica para actuar ante un terremoto: refugiarse bajo una mesa y no salir a la calle hasta que pase el peligro

Los detalles Una vez ha terminado el seísmo, los expertos recomiendan salir a un espacio abierto donde no puedan caer cascotes.

El doblete sísmico en Venezuela ha dejado imágenes de personas corriendo en centros comerciales y protegiéndose bajo mesas. Ante un terremoto, los expertos recomiendan mantener la calma para evitar accidentes adicionales. Si la estructura amenaza con desplomarse, es mejor buscar una zona segura dentro del edificio. En lugares públicos, es crucial utilizar las salidas de emergencia y preferir las escaleras convencionales. En casa, se debe priorizar la seguridad personal sobre los daños materiales. Tras el seísmo, es aconsejable salir a un espacio abierto para evitar ser golpeado por cascotes. Lo esencial es no tomar decisiones precipitadas.

Vídeos de decenas de personas corriendo por un centro comercial, personas protegiéndose debajo de mesas y algunos intentando salvar objetos valiosos de sus casas, son algunas de las imágenes que ha dejado el doblete sísmico que se vivió el miércoles en Venezuela. Porque, ¿cómo se debe actuar ante una situación así?

Aunque al inicio de un terremoto a muchas personas, por inercia, lo primero que les sale es tratar de escapar, los expertos recomiendan mantener la calma para evitar más accidentes que el propio seísmo.

Si durante el terremoto vemos que la estructura amenaza con desplomarse, lo recomendable es no salir del edificio, aunque sí se debe buscar una zona segura. Una vez termina y se ve el estado de la edificación, sí es más seguro salir a la calle, comenta Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, a laSexta. No obstante, los expertos insisten en que durante el terremoto, hay que protegerse en la misma estructura en la que estemos.

En caso de estar en un lugar público con gran afluencia, como un centro comercial, es importante acudir a las salidas de emergencia. También se recomienda priorizar, siempre que sea posible, las escaleras convencionales antes que mecánicas, para evitar caídas en caso de bloqueo.

Nogales apunta que, si hay mucha gente en el edificio y hay mesas, son elementos resistentes que pueden proteger de posibles derrumbes.

Si el seísmo sorprende en casa, la clave es olvidar los daños materiales y centrarse en la seguridad personal. De nuevo, no se debe salir del edificio en el que nos encontremos hasta que el seísmo termine.

Además, hay que recordar que en la calle podrían caer cascotes. "Cuando termine el terremoto, lo ideal sería salir de la estructura e ir a un lugar, a un espacio abierto donde nada nos pueda golpear", subraya Nogales. Porque lo más importante en momentos de tensión es no tomar decisiones precipitadas.

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