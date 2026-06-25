Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora de los terremotos en Venezuela

No entrar en pánico

Guía básica para actuar ante un terremoto: refugiarse bajo una mesa y no salir a la calle hasta que pase el peligro

Los detalles Una vez ha terminado el seísmo, los expertos recomiendan salir a un espacio abierto donde no puedan caer cascotes.

Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, explica qué hacer en caso de terremoto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Vídeos de decenas de personas corriendo por un centro comercial, personas protegiéndose debajo de mesas y algunos intentando salvar objetos valiosos de sus casas, son algunas de las imágenes que ha dejado el doblete sísmico que se vivió el miércoles en Venezuela. Porque, ¿cómo se debe actuar ante una situación así?

Aunque al inicio de un terremoto a muchas personas, por inercia, lo primero que les sale es tratar de escapar, los expertos recomiendan mantener la calma para evitar más accidentes que el propio seísmo.

Si durante el terremoto vemos que la estructura amenaza con desplomarse, lo recomendable es no salir del edificio, aunque sí se debe buscar una zona segura. Una vez termina y se ve el estado de la edificación, sí es más seguro salir a la calle, comenta Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, a laSexta. No obstante, los expertos insisten en que durante el terremoto, hay que protegerse en la misma estructura en la que estemos.

En caso de estar en un lugar público con gran afluencia, como un centro comercial, es importante acudir a las salidas de emergencia. También se recomienda priorizar, siempre que sea posible, las escaleras convencionales antes que mecánicas, para evitar caídas en caso de bloqueo.

Nogales apunta que, si hay mucha gente en el edificio y hay mesas, son elementos resistentes que pueden proteger de posibles derrumbes.

Si el seísmo sorprende en casa, la clave es olvidar los daños materiales y centrarse en la seguridad personal. De nuevo, no se debe salir del edificio en el que nos encontremos hasta que el seísmo termine.

Además, hay que recordar que en la calle podrían caer cascotes. "Cuando termine el terremoto, lo ideal sería salir de la estructura e ir a un lugar, a un espacio abierto donde nada nos pueda golpear", subraya Nogales. Porque lo más importante en momentos de tensión es no tomar decisiones precipitadas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ascienden a 188 los muertos por el doble terremoto en Venezuela: hay 200 personas atrapadas y 1.520 heridos
  2. El Congreso aprueba con el voto de Junts la moción del PP que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza
  3. Zapatero y el Gobierno, indignados por la filtración de datos personales del expresidente en el último informe de la UDEF
  4. Ábalos denuncia ser víctima de un juicio "político" y asegura que su condena a 24 años de cárcel estaba "predeterminada"
  5. "Prefieren que los niños respiren polvo que aire limpio": la guerra vecinal contra la excavación de las Lagunas de Ambroz de Madrid
  6. Así cayó 'la banda del Vaticano': 11 detenidos pista a pista y un botín de tres millones sin recuperar