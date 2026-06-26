Las imágenes de la devastación en Venezuela: un centenar de edificios derrumbados y calles desaparecidas

Los detalles Edificios de 15 plantas y que albergaban a miles de familias son ahora un amasijo de hierros y escombros.

Las imágenes provenientes de Venezuela evidencian la devastación tras el doblete sísmico del miércoles. La Guaira, ahora zona cero, muestra un paisaje desolador donde antes había edificios de 15 plantas frente al mar, ahora hay escombros y calles desaparecidas. Se estima que al menos 100 edificios han colapsado, incluyendo un complejo de viviendas sociales que albergaba a más de 27.000 familias. Visto desde el aire, el daño es evidente, con montañas de escombros y estructuras reconocibles como el Hotel Eduard's y la Escuela Naval de Venezuela. La reconstrucción será un proceso largo y desafiante.

Las imágenes que llegan de Venezuela son la prueba de la devastación que asola el país tras el doblete sísmico vivido el miércoles. Las imágenes del antes y el después son la radiografía que muestra con mayor claridad la magnitud de lo sucedido.

Donde antes había edificios frente a la playa de al menos 15 plantas, ahora hay escombros, carreteras cortadas, calles que han desaparecido. Esos lugares ahora son protagonizados por montañas de escombros donde se apilan los hogares destrozados de cientos de familias.

Así es ahora La Guaira, la zona cero de los terremotos. En esta ciudad costera de Venezuela se estima que se han derrumbado al menos 100 edificios. Entre ellos, un complejo de viviendas sociales que albergaba a más de 27.000 familias.

Visto desde el aire, se da cuenta de la cantidad de casas que se han visto afectadas. Entre hierros y vidrios amontonados, los guaireños tratan de reconocer esos lugares que hace apenas 48 horas estaban en pie.

Algunos ejemplos son el emblemático Hotel Eduard's, la Escuela Naval de Venezuela o el centro comercial Costa del Sol. Un devastador paisaje que tardará mucho en volver a ser lo que era.

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