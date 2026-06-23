¿Dónde es festivo el 24 de junio, día de San Juan, en 2026?

La noche del 23 de junio se celebran las 'Hogueras de San Juan' pero además preceden a un día considerado festivo en muchas zonas de España. En 2026 es fiesta en tres comunidades autónomas y en casi 350 municipios de España.

En 2026, el verano astronómico comenzó el 21 de junio y lo hizo en la primera ola de calor del año, un periodo de temperaturas extremas que ha puesto en alerta a casi todo el país. Dos días después, por la noche, las playas de España se convierten en el escenario de las conocidas como las 'Hogueras de San Juan'. No en todas, porque el hecho de que estemos en ola de calor aumenta el riesgo de incendios. La Rioja, por ejemplo, ha prohibido las hogueras de San Juan este año y en Navarra, aunque no están prohibidas, recomiendan no celebrarlas para evitar riesgos innecesarios.

En cualquier caso, la noche de San Juan es de celebración en gran parte del país, especialmente en los lugares donde el día siguiente es festivo. Porque las 'Hogueras de San Juan' tienen lugar la noche del 23 de junio, pero el día de San Juan es realmente el día después, el 24 de junio. ¿Y dónde se celebra la festividad de San Juan como día festivo? En España, en muchos sitios.

Este año, son tres las comunidades autónomas que tienen el 24 de junio como día festivo en sus calendarios laborales: concretamente en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Galicia, donde todos los municipios tienen como día inhábil el miércoles 24 de junio. A estos se suman cerca de 350 localidades del país.

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