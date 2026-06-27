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Ola de solidaridad

España se vuelca con Venezuela: voluntarios trabajaban a contrarreloj en puntos de recogida para enviar ayuda al país tras la tragedia

¿Por qué es importante? Tras los seísmos, son muchas las personas que se han movilizado para tratar de hacer llegar cuanto antes alimentos no perecederos y elementos que ayuden en los rescates a Venezuela.

Solidaridad con Venezuela
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Ola de solidaridad en España tras los terremotos de Venezuela. Unos repartidores de Toledo han hecho de sus furgonetas un punto móvil de recogida de ayuda humanitaria. Piden, sobre todo, alimentos no perecederos en lata por el corte de suministros. "Lamentablemente, allí no hay luz, agua ni gas", señala una voluntaria al respecto.

Mientras, en Tenerife tratan de empaquetar a contrarreloj toda la ayuda recibida. "Estamos desesperados porque estamos aquí y no podemos hacer más, pero queremos luchar por ellos", expresa un hombre entre lágrimas.

También en Madrid se han habilitado varios puntos de recogida en el que se centran en la ayuda más inmediata. "Vamos a 1.000 por hora para que puedan llegar cuanto antes guantes, picos y cascos para que puedan seguir sacando a la gente que queda allí", manifiesta una voluntaria.

La ayuda se extiende prácticamente por todo el país, desde Segovia hasta Zaragoza, con el objetivo de que venga de donde venga la ayuda, termine en Venezuela.

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