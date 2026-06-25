Un experto en operaciones de rescate explica el protocolo en desastres como el terremoto en Venezuela: "En los primeros momentos se busca silencio"

Daniel Arroyo, analista e instructor en operaciones de emergencia, detalla en Más Vale Tarde cómo se está actuando tras el devastador doble seísmo de Venezuela, que en estos momentos afronta horas cruciales.

Son horas cruciales en Venezuela después del doble seísmo que ha golpeado al país. Cientos de personas luchan por sobrevivir bajo los escombros mientras esperan la llegada de los equipos de rescate.

Daniel Arroyo, analista e instructor en operaciones de emergencia, explica en Más Vale Tarde cuál es el protocolo de rescate en este tipo de situaciones.

De este modo, apunta que lo primero que se hace son "búsquedas en superficie" de "personas que responden a la llamada". Sin embargo, indica que no siempre se puede acceder a estas personas porque son "estructuras inestables".

Por eso, señala, además de utilizar maquinaria pesada se emplea maquinaria especializada. También se procede a apuntalamientos de estructura previos a la extracción.

"Muchas veces, cuando se está muy cerca, lo que se hace es intentar recoger mucha información y saber y preguntar a personas que hay alrededor si hay más gente en el interior", comenta el experto, que también explica que en este tipo de rescates "en los primeros momentos se busca mucho silencio para buscar a las personas que estén en la zona afectada".

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