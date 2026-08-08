La Comunidad de Madrid obtendrá un beneficio de casi medio millón de euros por la venta del 'aticazo' de Ayuso

Los detalles 6.694.201 euros es el precio por el que la Comunidad de Madrid vende el polémico ático que compró en Chamberí, una de las zonas más exclusivas de la capital. Cuatro meses después, el beneficio por la venta de este inmueble estaría en torno a los 500.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático de lujo de Chamberí por 6.694.201,00 euros, sin incluir impuestos. La empresa Planifica Madrid ha hecho público el proceso en su portal web, en el que indica que se podrán hacer ofertas por este ático de la calle General Martínez Campos, de 481 m², hasta el 7 de septiembre a las 23:59 horas.

El Gobierno madrileño compró este ático por 6,3 millones, supuestamente para usarlo de oficina temporal mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. A pesar de que, tal y como se refleja en uno de los anexos del expediente de venta, su uso principal es residencial, no de oficina.

En una misma semana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado de no saber nada de la compra del ático a ponerse nerviosa y enfadarse cuando los periodistas le preguntan por todas las cuestiones que están aún sin resolver: "Tengan la sensibilidad al menos y preguntar qué vamos hacer, que novedades hay (en relación a los recientes incendios en la Sierra Oeste de Madrid)", decía la presidenta este viernes en su visita la localidad madrileña de Aldea del Fresno.

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada de gestionar infraestructuras, obras públicas y suelo urbanizado de la región, puso el inmueble a la venta cuando se supo que Ayuso iba a mantener reuniones en un lujoso ático de nada más y nada menos que 6,3 millones de euros.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado", afirmaba Ayuso. Cuatro meses después de la compra, la Comunidad de Madrid podría adquirir un beneficio de 400.000 euros más que desde que lo compraron en abril.

Denuncias de la oposición

A la presidenta de la Comunidad de Madrid se le acumulan tanto las polémicas con este asunto como las denuncias. Tanto por parte del grupo parlamentario Más Madrid. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, afirmaba esta semana en el programa Al Rojo Vivo: "Lo que vio nuestro equipo jurídico es que había una posible malversación con la compra de ese ático de 6,3 millones de euros más impuestos".

La última denuncia al respecto ha sido por parte del PSOE. "Para que se investiguen todos los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que pueda haber en relación con la compra del ático", asegura Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños.

En total, ya son cuatro las denuncias ante la Justicia. Primero fue el hermetismo sobre la compra, sin intención de aclarar por qué se compró el ático a pesar de haber intentado borrar el rastro de la compra.

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