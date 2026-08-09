Un accidente pirotécnico en el Castell de l'Olla de Altea deja 27 heridos

¿Qué ha pasado? Una carcasa pirotécnica se desvió durante el espectáculo y cayó entre el público. Según ha podido saber laSexta, 12 personas fueron trasladadas al Hospital General de Alicante y una permanece ingresada en observación. Otros tres fueron atendidos en la Villajoyosa y el resto en el centro de salud de la localidad.

El espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea, en Alicante, se vio empañado por un incidente en el que una carcasa se desvió de su trayectoria, impactando en la zona del público. Como resultado, 14 personas fueron trasladadas al Hospital IMED, de las cuales 11 fueron derivadas a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario de Alicante. Además, 13 personas fueron atendidas en el Centro de Salud de Altea, con tres traslados adicionales realizados por el CICU. El incidente fue captado en vídeo, mostrando el momento del impacto. La Cofradía del Castell de l'Olla expresó su pesar y agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Un accidente en el espectáculo pirotécnico del Castell de l'Olla de Altea (Alicante) producido durante la madrugada del sábado ha dejado 27 heridos que tuvieron que ser atenidos y evacuados. Al parecer una carcasa se desvió de su trayectoria y acabó impactando en la zona donde se encontraba el público.

Según ha podido saber laSexta, 12 personas fueron trasladadas al Hospital General de Alicante y una permanece ingresada en observación. Otros tres fueron entendidos en la Villajoyosa y el resto en el centro de salud de la localidad.

Por parte de CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) se hicieron tres traslados desde el Centro de Salud de Altea. Un hombre de 55 años y una mujer de 24 años con quemaduras fueron trasladados en SVB al hospital Marina Baixa. Otro joven de 19 años fue trasladado con contusiones al IMED.

Según ha confirmado la Guardia Civil a laSexta, este sábado por la mañana inspeccionaron el montaje y todo cumplía con las medidas de seguridad exigidas. De momento no se han abierto diligencias, aunque la cofradía que organiza el evento sí está investigando lo ocurrido.

El momento del incidente quedó grabado en un vídeo publicado en Instagram por una persona que se encontraba en el lugar. En las imágenes se puede ver cómo el material pirotécnico cae al suelo en el lugar donde se encontraban los espectadores.

"Lo que estaba siendo una noche para disfrutar de la pirotecnia del Castell de l'Olla de Altea terminó convirtiéndose en uno de los momentos en los que más miedo he pasado", asegura un usuario de Instagram (@chenoaventuras) que presenció el incidente.

Otro usuario de X también aportaba varios vídeos del momento.

La hipótesis inicial apunta a que una de las carcasas no siguió la trayectoria prevista y terminó cayendo en la zona de playa. Los servicios sanitarios desplegados en la zona intervinieron para atender a los afectados y proceder a su evacuación.

La Cofradía del Castell de l'Olla ha lamentado profundamente los hechos y ha trasladado su preocupación a las personas afectadas y ha agradecido la intervención de los servicios de emergencia, sanitarios y de seguridad.

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