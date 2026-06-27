De viaje de vacaciones a pesadilla: el conmovedor testimonio de un turista que vivió el terremoto de Venezuela desde la zona cero

Los detalles Sergio estaba tomando una pizza en una plaza cuando sintió cómo "empezó a temblar y moverse todo". "Ni siquiera nos podíamos sostener de lo fuerte que estaba siendo el temblor", recuerda.

Sergio, un turista colombiano, vivió una experiencia aterradora en Venezuela cuando un fuerte temblor interrumpió sus vacaciones. Mientras almorzaba en una pizzería cerca de la playa, el sismo lo sorprendió, haciéndole temer un tsunami. Sin electricidad ni cobertura, caminó desorientado durante horas hasta que, al regresar a su alojamiento, vio los daños estructurales, lo que le impactó profundamente. Más tarde, logró enviar un mensaje a su familia, que estaba preocupada. Con el aeropuerto cerrado y su vuelo cancelado, Sergio ahora busca regresar a Colombia, planeando viajar en bus hasta la frontera y luego volar desde Cúcuta a Bogotá.

Sergio viajó desde Colombia a Venezuela, pero lo que comenzó como un viaje de vacaciones terminó en una pesadilla. "Estaba almorzando en una pizzería de una plaza y empezó a temblar y moverse todo. Ni siquiera nos podíamos sostener de lo fuerte que estaba siendo el temblor. Yo pensé que podía ser un tsunami y que estaba a 30 metros de la playa", relata el joven.

Sin electricidad, sin cobertura y sin GPS, el joven turista caminó durante horas y, en un momento dado, rompió a llorar, tal y como expresa ahora. Cuando pudo regresar al apartamento en el que se alojaba, comprendió la magnitud de lo ocurrido. "Entrar y ver todo agrietado fue demasiado impactante. Pensé que no podía estar pasando aquello", cuenta.

Horas después, encontró una conexión compartida por una antena y pudo enviar un mensaje. "Tenía 100 mensajes. Mi mamá estaba desesperada llorando porque no sabían qué había pasado", manifiesta.

Sin embargo, su viaje todavía no ha terminado. Con el aeropuerto afectado y su vuelo cancelado, ahora busca una ruta para poder regresar a Colombia tras uno de los mayores sustos de su vida. "Lo que puedo hacer es tomar un bus hasta la frontera con Colombia y comprar otro vuelo para irme desde Cúcuta hasta Bogotá y regresar con mi familia", señala.

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