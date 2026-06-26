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Sigue la última hora tras los terremotos de Venezuela

Aprovechan la desesperación

La otra cara de la tragedia en Venezuela: saqueos y robos en las zonas devastadas dejan negocios vacíos

Los detalles Venezuela está devastada tras los dos terremotos que sufrió el país. Una situación de angustia y desesperación, mientras siguen buscando desaparecidos, que algunos aprovechan para saquear comercios.

Robos en Venezuela tras los terremotos
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La tragedia en Venezuela está haciendo que algunas personas aprovechen la situación para robar en negocios, sobre todos los que vendían electrodomésticos. Poco han tardado algunos en cometer estos saqueos desde que la catástrofe sacudiera sus vidas.

"Todavía están sacando cosas de ahí. Lo dejaron totalmente vacío", comenta una persona al ver cómo muchos aprovechan para saquear y vaciar negocios enteros. Es la desesperación del que sabe que se queda sin nada.

"Lamentablemente esto es lo que ocasiona este tipo de tragedias, porque saben que lo que viene es hambre, es triste, es lamentable, pero no podemos culparlos tampoco", destaca un testigo de estos robos.

Unos asaltos que se han repetido incluso a la luz del día. Cientos de personas que se suben a los techos derrumbados de los comercios y se llevan decenas de cajas en sus vehículos. Incluidos, aparentemente, trabajadores del Estado.

Aprovechan la oportunidad para hacerse con electrodomésticos caros, pero también con alimentos y medicinas. Son imágenes que muestran la desoladora situación que viven hoy los venezolanos.

"Solamente se aprovecha el momento para hacer este tipo de cosas, vandalizar, romper, robar", destaca un ciudadano.

Su Gobierno ha anunciado ya que doblará los efectivos desplegados para la vigilancia ante una oleada de robos que ha dejado negocios completamente vacíos.

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