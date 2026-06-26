Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el este de Japón horas después de sufrir uno de 6,9, a la misma hora que los seísmos de Venezuela

Un hombre examina un muro de contención que colapsó a causa del terremoto en Hachinohe, prefectura de Aomori (Japón), el 25 de junio de 2026

El contexto El primer seísmo tuvo lugar sobre las 7.30 hora local (22.30 GMT del miércoles), prácticamente a la misma hora que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron en Venezuela, a las 18.04, hora local.

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió el este de Japón, sintiéndose con intensidad en Tokio, sin que se emitiera alerta de tsunami. El seísmo ocurrió a las 12:46 hora local, a 50 kilómetros de profundidad al noreste de la prefectura de Chiba, según la Agencia Meteorológica de Japón. Localidades de Chiba e Ibaraki registraron un nivel 4 en la escala japonesa de 7 niveles. No hay reportes de daños, y no se emitió alerta de tsunami. Este es el segundo terremoto en 24 horas, tras uno de magnitud 6,9 en el norte del país. Japón, en el Anillo de Fuego, sufre terremotos frecuentemente.

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes por la mañana el este de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

El seísmo tuvo lugar sobre las 12:46 hora local (3:46 GMT del jueves) a una profundidad de 50 kilómetros al noreste de la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Algunas localidades de las prefecturas de Chiba e Ibaraki registraron un nivel 4 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y también se dejó notar en Tokio.

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien las autoridades niponas descartaron cualquier alerta de tsunami a causa del temblor.

Dos terremotos en 24 horas

Este es el segundo terremoto de importancia que azota el archipiélago en apenas 24 horas, tras el registrado el jueves con una magnitud de 6,9, que afectó a la parte norte del país y dejo cinco personas heridas.

Cuatro personas sufrieron heridas, provocadas durante la evacuación y por objetos derribados por el sismo, en la ciudad de Hashikami de la prefectura norteña de Aomori, indicó la cadena de televisión pública NHK. Una quinta persona de avanzada edad en la prefectura de Iwate, en la ciudad de Kamaishi, sufrió una caída en su domicilio y se fracturó el brazo derecho, añadió la cadena nipona.

El sismo tuvo lugar sobre las 7:30 hora local (22:30 GMT del miércoles) a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés). Algunas localidades de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, obligando a suspender temporalmente los servicios del tren bala, el 'shinkansen', pero sin desatar una alerta por tsunami.

"A los residentes de las zonas donde el temblor fue más fuerte, les pido que sigan atentos ante la posibilidad de réplicas de la misma intensidad", dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en su cuenta de la red social X.

Takaichi también anunció que se están tomando medidas de emergencia para el rescate y salvamento de los posibles afectados, y que el Gobierno estableció "de inmediato" una oficina de respuesta en el Centro de Gestión de Crisis de su residencia oficial.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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