Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El ataque contra un restaurante en Moscú que dejó 5 muertos y más de 20 heridos, un "atentado terrorista"

Un nuevo ataque contra un almacén de Wildberries: 9 muertos deja Ucrania en Rusia en las últimas 24h Los ataques con drones de Ucrania en Rusia han dejado al menos nueve muertos este domingo. Entre los ataques, está otro lanzado contra un almacén de Wildberries, la mayor tienda 'online' de Rusia, en la región de Samara, a unos 800 kilómetros de las posiciones más avanzadas de los militares ucranianos. Desde el pasado 18 de julio, esta compañía rusa ha sido atacado más de una decena de veces. En este ataque no se han registrado víctimas mortales, pero sí en ataques en otras zonas, entre ellas en Belgorod, donde un niño murió y otros dos resultaron heridos al ser alcanzado un parque infantil con un dron. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Qué se sabe del atentado contra un restaurante en Moscú que dejó 5 muertos El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una investigación por terrorismo después del ataque del sábado por la noche en el restaurante Balzi Rossi de Moscú, en el que murieron cinco personas —incluida la mujer que llevaba la bomba—. Según la primera versión de los hechos, la mujer llevaba el explosivo escondido en una caja que simulaba ser un regalo y fue detonado de forma remota: la investigación apunta a que la mujer podía no saber lo que llevaba la caja. Tal y como recoge el diario ucraniano 'Pravda', el objetivo del ataque podría ser la fiesta privada de cumpleaños del comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Aleksandr Chayko, citando como prueba indirecta un cartel en el que se podía leer 'Aleksandr 55' en el restaurante, aunque no hay confirmación oficial de este extremo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El ataque al restaurante de Moscú dejó cinco muertos Inicialmente se habló de tres muertos en el ataque contra el restaurante Balzi Rossi de Moscú, que tuvo lugar el sábado por la noche: el guardia de seguridad que impidió la entrada a la mujer que hizo explotar la bomba y otra persona, identificada inicialmente como un cliente, además de la propia mujer que llevaba la bomba. Sin embargo, el domingo el balance de muertos subió a cinco, después de que otras dos personas fallecieran en el hospital. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

🚨El ataque contra un restaurante en Moscú que dejó 5 muertos y más de 20 heridos es un "atentado terrorista" "Ayer tuvo lugar un brutal atentado terrorista en Moscú que se cobró la vida de varias personas": con estas palabras, el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, confirmaba que el ataque que tuvo lugar el sábado por la noche y que dejó un balance de cinco muertos y al menos dos decenas de heridas fue un atentado terrorista. Según varios medios locales, una mujer no identificada intentó entrar a un evento privado que se celebraba en el restaurante Balzi Rossi, en la plaza Kudrinskaya, llevando lo que las autoridades creen que era un artefacto explosivo improvisado. La bomba entró antes de que pudiera entrar ella en el restaurante, matando en el momento al guardia de seguridad que le impidió la entrada y a un cliente. Ella también falleció en la explosión. "Los responsables de este crimen serán encontrados y recibirán el castigo que merecen", ha añadido Sobianin, si bien todavía ha trascendido poca información sobre el ataque. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo