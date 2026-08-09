Las cuentas de la compra-venta del ático de Ayuso en Chamberí: "Ni lo comido por lo servido, esto ya es pérdida"

Antonio Pérez Lobato analiza las cuentas del ático de Chamberí de Isabel Díaz Ayuso y revela que impuestos, gastos, suministros, plusvalía y comisión inmobiliaria podrían hacer desaparecer el supuesto beneficio.

laSexta Xplica arroja luz sobre la opacidad con la que se ha gestionado la compra-venta del ya famoso ático de Chamberí de Isabel Díaz Ayuso. Antonio Pérez Lobato, con la ley en la mano, ha echado cuentas sobre todo lo que, en realidad, debe asumir una persona cuando compra una vivienda, teniendo en cuenta que no solo cuenta el precio del inmueble, sino también los impuestos, gastos y comisiones.

La conclusión es clara: todo eso podría no recuperarse aunque el piso se venda por 6,7 millones de euros. En su día se compró por 6,3 millones y, sí, aparentemente podría existir un beneficio de 400.000 euros. Pero solo aparentemente. "Todo el que ha comprado una casa ha hecho estos números", sugiere el periodista, antes de detenerse en el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), que en este caso ascendería a 378.000 euros.

A esta cantidad habría que sumar los gastos de notaría y gestoría, que rondarían los 6.100 euros. "Estaríamos hablando de que realmente habría costado 6.684.100 euros, que se parece sospechosamente a la posible cifra de venta", señala.

De esta forma, la ganancia se reduciría a unos 6.000 euros. "Pero es que, tampoco", advierte. "Estamos hablando de un piso de lujo en Chamberí: ¿dónde están los suministros, el seguro, la plusvalía municipal -porque se va a vender por 400.000 más-? ¿Dónde está la comisión de la agencia del 3 % + IVA? Hasta aquí podríamos estar hablando de lo comido por lo servido, pero esto ya es pérdida", asegura.

La cuestión cobra todavía más relevancia al recuperar las palabras de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid para justificar la compra del inmueble. "Hemos adquirido este edificio temporalmente. A mí, buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo", decía la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, esta explicación choca con las condiciones del inmueble. "Es lo suyo, pero ya lo hemos explicado por activa y por pasiva que allí solamente se podía vivir. No se podía hacer ningún tipo de reunión", destaca, para después apuntar directamente "a la cuestión": "¿Vendes, teniendo en cuenta esta excusa, el ático antes de que empiecen las obras?"

Y hay otro elemento que entra en juego: el coste de esas obras en Sol. "Y ojo, ya sabemos cuánto van a costar. 1,6 millones. ¿Han solucionado el problema de 1,6 millones con otro de casi siete?".

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