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Tragedia en Venezuela

Pequeños milagros en medio de la tragedia en Venezuela: historias de vidas salvadas entre los escombros

Los detalles La cifra de desaparecidos es tan inmesa que todavía hay hueco para la esperanza. Entre tanta incertidumbre y desesperación, también encontramos pequeños milagros.

Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por el terremoto en Venezuela.
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Venezuela continúa volcada en encontrar a los desaparecidos y localizar a los que todavía sigan vivos bajo los escombros. Una situación que está haciendo que se vivan pequeños milagros a los que intentan aferrarse.

Agarrándola por los brazos, van sacando poco a poco a una mujer de entre los escombros. Ella apenas tiene fuerzas, pero la gratitud hacia sus salvadores es inmensa.

Todos a una trabajan contrarreloj para encontrar a los que todavía están atrapados, poniendo en riesgo sus vidas para salvar la de otros, omo la de Graciela. "Me agarré durísimo al marco de la puerta, tanto que me partí el dedo", cuenta.

También la historia de un niño a la que su madre y sus hermanas aguardan aliviadas. Cuando hay suerte, el entusiasmo, se apodera de todos.

Los rescatistas cantan para animar a los supervivientes, porque todos saben que estos pequeños milagros son precisamente eso, milagros. Cada hora que pasa es vital.

"Tengo cuatro niños que están ahí con mi mamá. Los escuché gritar anoche y yo no sé si están vivos todavía", cuenta una madre.

Ramón ha encontrado a sus tres sobrinos, pero entre lágrimas cuenta que las noticias no son buenas. "Hemos visto demasiado y luchando para sacar a los niños con la esperanza de sacarlos vivos. Sacamos a uno, eran tres. A ellos no llegamos", lamenta.

Venezuela vive entre el alivio y el dolor.

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