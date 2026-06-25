Gabriel Espinoza, periodista venezolano: "Siempre se habló de que, en Venezuela, se iba a producir un gran terremoto"

El país ya sufrió un terremoto en 1967, pero, como expone el periodista, desde entonces no se ha educado a la población para saber qué hacer ni se prepara a los edificios para "esos movimientos telúricos".

Dos fuertes terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido Venezuela. Aunque el epicentro de ambos se sitúa en el estado de Yaracuy, en el centro-norte del país, el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, ha sido una de las zonas más afectadas.

Gabriel Espinoza, periodista de laSexta y venezolano, indica que la mayor parte de caraqueños suelen visitar esa zona en su tiempo libre "y quieren desconectar un poco de la capital". Este martes era el día de San Juan Bautista y, además, se conmemoraba la Batalla de Carabobo, un día muy importante para Venezuela, y por ese motivo era festivo.

Esto ha hecho que esa zona costera estuviera más concurrida de lo habitual. "En esa zona también se encuentra el aeropuerto más importante de Venezuela", añade, "y es donde llegan todos los vuelos internacionales".

Espinoza indica que todos los vídeos que están llegando muestran edificios muy destruidos y zonas por las que no se pueden transitar. "Están pidiendo ayuda y maquinaria para poder sacar a la gente", cuenta el periodista.

El periodista expone que en Venezuela no hay una "cultura de terremotos". "Uno de los últimos grandes terremotos es del año 67", indica, "y, desde ese momento hasta ahora, siempre se habló de que, en algún momento, en Venezuela, se iba a producir un gran terremoto y que deberíamos haber tenido esa cultura".

"Una vez que pasa echamos la vista atrás y vemos que no la hemos tenido", indica. Espinoza cuenta que hay países de la zona, como Chile, que les superan en esa cultura. Ahí, como cuenta, "los edificios están preparados para esos movimientos telúricos". "Nos deben enseñar, mucho más, a la hora de afrontar un terremoto", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido