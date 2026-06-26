Asciende a 920 el balance de muertos en los terremotos de Venezuela, entre ellos cinco españoles

Las cifras Ya son 920 los muertos tras el doblete sísmico en Venezuela. Además, por el momento, hay 3.360 heridos y la ONU apunta a que estaríamos ante más de 50.000 desaparecidos. En lo que respecta a España, Exteriores ha confirmado cinco muertos, 119 desaparecidos y 14 atrapados bajo los escombros.

El devastador impacto de dos terremotos en Venezuela ha dejado 920 muertos, incluidos cinco españoles, y ha afectado a ciudadanos en España. El Ministerio de Exteriores español ha confirmado la desaparición de 119 españoles, mientras que 14 están atrapados bajo escombros. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han ofrecido cifras contradictorias de fallecidos, pero la ONU advierte que el número podría aumentar. Rescatistas de 17 países, incluida la UME, trabajan en la búsqueda de supervivientes, mientras las familias de los desaparecidos, como Isabel Jara y Jon Sustacha, esperan noticias.

El impacto de los dos terremotos que han causado el caos y la muerte de, por el momento, 920 personas en Venezuela ha llegado hasta a España. El Ministerio de Exteriores ha confirmado, en la tarde de este viernes, que ya son cinco los españoles que han fallecido en esta tragedia. Además, hay 119 ciudadanos españoles que siguen sin estar localizados y otros 14 que han sido encontrados, pero que permanecen atrapados bajo los escombros a la espera de ser rescatados.

La presidenta encargada de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha elevado en la jornada de este viernes el número de personas muertas tras el doble sismo a 589. Aunque solo unas horas después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que ya son 920 los fallecidos.

Por poner un punto de esperanza en medio de tanto terror y muerte, se ha recibido una buena noticia al conocer la actualización de la cifra de heridos, pues ha bajado. Rodríguez ha explicado que son 3.360 los individuos que han resultado heridos. En un balance anterior, se había hablado de muchas más víctimas.

Aunque la realidad en este tipo de desgracias, hay que recordar que Venezuela ha sufrido un doblete sísmico de más de siete grados; siempre nos golpea. Tanto que la esperanza encontrada en la reducción del número de heridos se desploma. Y es que, en la tarde de este viernes, la ONU ha asegurado que trabaja con una cifra de desaparecidos abrumadora: más de 50.000 seres humanos.

Así lo ha confirmado Tom Fletcher, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. Según ha contado a la agencia 'AFP', tenemos que ser muy conscientes de que todo puede empeorar. Es decir, que es probable que el número de muertos "aumente significativamente" mientras se siguen removiendo los escombros.

Ahí está ahora la clave, en "revisar los escombros" en busca de supervivientes.. Por ello, el mayor esfuerzo en estas horas se centra en los rescatistas profesionales y bomberos. Tanto los nacionales como los extranjeros que están llegando ya a Venezuela para ayudar desde 17 países diferentes. De hecho, la UME, ya está trabajando sobre el terreno para conseguir obrar milagros y sacar con vida a toda la gente posible.

Hasta 119 españoles desaparecidos

En la tarde de este viernes el Ministerio de Exteriores de España, liderado por José Manuel Albares, ha confirmado que, trsitemente, cinco ciudadanos de nuestro país han muerto como consecuencia de los dos terremotos de Venezuela.

Además, las mismas fuentes aseguran que hay 119 españoles todavía desaparecidos y otros 14 localizados, pero bajo los escombros. Según Exteriores: "Constituyen la prioridad absoluta de los equipos de rescate desplazados a Venezuela en un avión del Ejército". Además, se ha reiterado a los españoles en Venezuela "la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular, cuyos números están en las redes de la Embajada y el Ministerio, así como en su web".

Las historias de los españoles fallecidos

Isabel Jara es una de las españolas fallecidas en el terremoto. Era la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela y vivía en el ático de un edificio en La Guaira, edificio que ha quedado reducido a escombros.

Su hija asegura que su cuerpo continúa bajo los restos del edificio. "Hay algunos familiares que están allí y que dicen que nadie la ha sacado de allá dentro", asegura su hija.

María del Coro Barriola, una guipuzcoana de 81 años, estaba sola en casa en el momento del temblor. Sus familiares la buscan con angustia desde España. "Necesitamos encontrarla, quien pueda ir a Bahía Mar, a Los Corales, donde está ella", ha pedido su sobrina.

Como ella, hay más de un centenar de españoles desaparecidos en Venezuela. Es el caso de Jon Sustacha, un ingeniero bilbaíno al que su familia tampoco localiza. "No han llegado grupos de rescate al área donde está afectada y donde estaría mi padre, e indicaron que se escuchan voces dentro del edificio que están pidiendo ayuda".

Piden recursos para rescatarles, maquinaria que les ayude a salir de los escombros. Porque a esta hora hay 14 españoles que se sabe que están atrapados bajo los restos de las casas y edificios. "Hay mucha gente allí debajo y no los pueden sacar", piden los venezolanos.

En Pontevedra, están consternados por la familia formada por Yoshvani, Adela y sus dos hijos. Vivían en Marín y estaban de viaje en Venezuela cuando ocurrió la catástrofe. Les perdieron la pista como al resto de españoles a los que sus familias siguen buscando.

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