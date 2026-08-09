A Trump no le sale ni una: del 'no' a su salón de baile al estanque en Washington con patos muertos por "una ejecución chapucera"

Los detalles Un Tribunal Federal exige el 'sí' del Congreso para proseguir con las obras en el Ala Este de la Casa Blanca. En la capital, ese estanque que dijo mantendría limpio durante 100 años es una charca verde repleta de algas.

Donald Trump ha enfrentado recientemente varios reveses en sus proyectos personales. Un Tribunal Federal ha detenido la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, diseñado para ser "a prueba de drones y con cristal antibalas", que Trump consideraba vital para la seguridad tras un intento de atentado. Este espacio, con un coste de 400 millones de dólares, necesitará la aprobación del Congreso. Además, el presidente prometió rehabilitar el estanque reflectante de Washington en una semana, pero el resultado ha sido una charca verde con algas y patos muertos. La Fiscal General de Washington atribuye el problema a una "ejecución chapucera".

Donald Trump está escuchando algún que otro 'no' últimamente. Una palabra que no le gusta oír al presidente de EEUU. Una que ya le han dicho sobre temas tan vitales para él como ese salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca. Como ese espacio que dice es su "regalo" para el país y que según él "exigen el Ejército y los Servicios Secretos". Pero, de momento, va a ser que no. Porque, de momento, parece que al republicano no le están saliendo bien esos caprichos tan suyos que tiene.

Y es que un Tribunal Federal ha ordenado parar las obras de ese salón de baile. De ese espacio "a prueba de drones y con cristal antibalas" que dice va a usar para albergar grandes eventos. Que tildó de necesario después de ese nuevo atentado fallido contra su vida en abril en la cena con los corresponsales de la Casa Blanca.

"Necesitamos niveles de seguridad que no se hayan visto antes", dijo Trump sobre ese espacio de apenas 8.000 metros cuadrados y con un coste de 400 millones de dólares que va a tener que esperar. Que va a necesitar de la aprobación del Congreso para salir adelante. "Es una amenaza para la Seguridad Nacional y una vergüenza", afirmó sobre la decisión de la Justicia.

Pero no ha sido el único palo que se ha llevado Trump. Porque el estanque reflectante de Washington ha estado más que presente para él. Dijo que lo iba a rehabilitar en una semana y que estaría limpio durante 100 años. "Es increíble", expuso quizá empleando la literalidad de la expresión en cuestión.

Porque quizá ni él se lo creía. El estanque, ese que iba a rehabilitar por un coste de 14 millones de dólares. se ha convertido en una charca verde repleta de algas y con patos muertos.

La Fiscal General de Washington responsabiliza de todo esto a una "ejecución chapucera" y no contra esas personas contra las que Trump cargaba por haber causado los daños.

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