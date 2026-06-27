El mundo ejerce un acto de solidaridad con Venezuela: decenas de países colaboran en las labores de rescate y envío de ayuda humanitaria

Los detalles Desde Francia, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Colombia y Chile, entre otros países, han partido rescatistas, médicos, militares y unidades caninas con destino Venezuela para aportar su grano de arena en las tareas tras los terremotos.

Venezuela enfrenta una crisis tras un devastador terremoto, requiriendo tanto equipos especializados como ayuda humanitaria. Hasta ahora, 17 países y la ONU han enviado recursos esenciales, y se ha reabierto una pista en el aeropuerto de Caracas para facilitar la llegada de ayuda. La solidaridad ha emergido con fuerza, con moteros transportando suministros a La Guaira sin esperar instrucciones. Mientras algunos buscan a sus seres queridos, otros ofrecen refugio y alimentos. Equipos de rescate de varios países han llegado para enfrentar desafíos únicos. A pesar de la destrucción, la humanidad se une para demostrar que nadie está solo.

Hacen falta manos de equipos especializados en Venezuela, pero también ayuda humanitaria. Hasta el momento, 17 países y la ONU han enviado aviones con recursos: alimentos, medicamentos, material sanitario... Durante la tarde de este sábado se ha reabierto una de las pistas del aeropuerto de Caracas para que esa ayuda pueda aterrizar.

Porque cuando la tierra dejó de temblar, Venezuela comenzó a moverse. Y despertó una cualidad muy humana: la solidaridad. Cientos de moteros han emprendido camino hacia La Guaira cargados con agua, alimentos y medicinas. No llevan uniformes, no esperan instrucciones, solo buscan ayudar a quienes lo han perdido todo. "Lo que les pedimos al pueblo venezolano es ayuda con artículos de primera necesidad", afirma un ciudadano.

Mientras unos removían piedras con sus propias manos, otros compartían comida, abrían sus casas o acompañaban a quienes seguían esperando noticias. "Estoy buscando a mis familiares, a mi madre, a mi hermano pequeño que estaban en el apartamento", comenta un joven.

Desde Francia, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Colombia y Chile, entre otros países, han partido rescatistas, médicos, militares y unidades caninas: "Nos vamos a enfrentar a otro tipo de construcción, un clima totalmente distintito y mucha gente desaparecida".

En varios países, cientos de personas han acudido a los centros de donación. Venezolanos y ciudadanos de otros países trabajando juntos, caja por caja, mano a mano. "Pero con un dolor muy profundo, ver la destrucción que está viviendo Venezuela", comenta una voluntaria.

Entre tanta destrucción, estas imágenes también cuentan otra historia: la de una humanidad que, cuando todo parece derrumbarse, decide permanecer en pie y demostrar que nadie está solo.

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