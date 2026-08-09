"Avances" en el incendio de Niebla: sellan la cola del fuego pero preocupan "los nuevos y futuros cambios de viento"

Los detalles Las llamas han obligado a desalojar a 410 personas de los núcleos poblacionales de Berrocal, El Membrillo, El Pozuelo y Marigenta. "Es terrible por lo difícil que es diseñar una estrategia", informa Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Durante la madrugada, se han llevado a cabo intensos trabajos para estabilizar el incendio de Niebla, en Huelva, que comenzó el jueves y ha sido declarado de nivel dos. Este incendio ha obligado al desalojo de 410 personas de varias localidades. El operativo incluye 150 bomberos forestales, técnicos, agentes medioambientales y diversas unidades especializadas. Antonio Sanz, director del Plan Infoca, ha informado de avances significativos, como el sellado de la cola del fuego. Sin embargo, el incendio sigue siendo complicado debido a la incertidumbre en su comportamiento. La ministra Sara Aagesen ha visitado el puesto de mando para coordinar esfuerzos.

Intensos trabajos en la madrugada para tratar de estabilizar el incendio de Niebla, en Huelva.. Para realizar avances en un fuego originado el jueves, decretado de nivel dos y que ha obligado a desalojar a 410 personas de los núcleos poblacionales de Berrocal, El Membrillo, El Pozuelo y Marigenta.

El operativo de lucha contra las llamas está formado por 150 Bomberos Forestales, seis técnicos de operaciones, cuatro de extinción, cuatro encargados, un subdirector de Centro Operativo Provincial y otro Regional, así como tres agentes medioambientales.

También se encuentran sobre el terreno una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un Módulo de Oficina Técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, ha confirmado "avances" en las labores de control del incendio. "Se ha logrado sellar" la cola del fuego, cerca de la zona del vertedero, donde se han concentrado gran parte de los trabajos.

"Se está intentando empezar a cerrar un sellado del perímetro que nos garantice que los nuevos y futuros cambios de viento no vayan a repercutir en más ensanchamiento del perímetro del incendio", ha explicado el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

A pesar de los avances, insiste en un incendio "difícil" rodeado por la "incertidumbre en su comportamiento": "Es terrible desde la perspectiva de lo difícil que es diseñar una estrategia".

Por su parte, la ministra Sara Aagesen ha visitado el puesto de mando para reunirse con los responsables de los dispositivos de emergencia que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.

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