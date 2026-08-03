Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz

Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo Irán ha asegurado que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y ha afirmado que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara esta madrugada que las conversaciones con Teherán se reanudarían hoy. "Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos", ha afirmado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa. Bagaei ha insistido en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump asegurara que Teherán y Washington reanudarían sus negociaciones este lunes, tras afirmar que canceló un "ataque masivo" contra Irán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. EFE Compartir en X

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Irán aborda con el ministro de Exteriores saudí los contactos para reducir la escalada Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan, abordaron en una conversación telefónica la marcha de los contactos diplomáticos para reducir la escalada en el golfo Pérsico en medio de optimismo sobre una próxima reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Según un comunicado, Araqchí y Bin Farhan "trataron los acontecimientos recientes en el contexto de la situación actual, así como los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones". Esta llamada se produjo pocas horas después de que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, instara este domingo al presidente de EEUU, Donald Trump, a priorizar el diálogo para evitar que Oriente Medio se vea arrastrado a un "conflicto más amplio". Posteriormente, el mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. EFE Compartir en X

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Irán ejecuta a dos hombres condenados por espiar para Israel durante la guerra Irán ha ejecutado a dos hombres condenados supuestamente por espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, tras acusarles de facilitar a Israel coordenadas, imágenes e información sobre instalaciones militares y de seguridad durante la actual guerra y el conflicto de los 12 días del año pasado. La agencia Mizan, dependiente del Poder Judicial iraní, ha informado de que Omid Behzad y Pouria Safvat fueron ahorcados tras ser condenados por espionaje y cooperación con Israel, después de que las sentencias fueran confirmadas por el Tribunal Supremo y se completaran todos los procedimientos legales. Según Mizan, ambos formaban parte de una red utilizada por el Mosad para recopilar información desde el interior del país antes y durante las ofensivas militares de Estados Unidos e Israel, tanto la desatada el pasado 28 de febrero como la de junio de 2025. EFE Compartir en X

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El brent se hunde más del 7%, hasta los 83 dólares, ante el renovado optimismo sobre Irán El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde más del 7% este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,46%, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22%, hasta 90,12 dólares. Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. EFE Compartir en X

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Irán confirmó ayer que la negociación sobre el estatus del estrecho de Ormuz está en fase final (pero sin EEUU) El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció ayer que las conversaciones con Omán para definir el estatus futuro del estrecho de Ormuz han entrado en su "fase final" y reiterado que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones, que en cualquier caso solo sirven para concretar una ruta segura y en nada afectan a una hipotética reapertura del paso. Irán y Omán llevan semanas enfrascados en unas conversaciones bilaterales para terminar de definir un trayecto seguro para los barcos y para concretar con el Gobierno omaní un mecanismo de comunicación. En modo alguno, avisa Teherán, Omán tendrá capacidad para imponer o levantar restricciones de manera unilateral. El control actual que ejerce Irán sobre el estrecho es absoluto, insiste Teherán, con el enorme impacto que conlleva sobre el mercado internacional de petróleo, es su gran baza estratégica en la guerra contra Estados Unidos, que solo ha podido imponer hasta ahora un bloqueo perimetral. Europa Press Compartir en X

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