No podemos pagar más: el precio del alquiler baja un 1,6% en España tras 52 meses de subidas

Los detalles Por comunidades, el portal 'Fotocasa' apunta a un descenso del 16,3% en Cataluña y de un 10,6% en la Comunidad de Madrid. "Hay datos que dicen que el alquiler se está conteniendo, es imposible que vaya a más", afirma José María Camarero en Al Rojo Vivo.

El precio del alquiler en España ha disminuido por primera vez en cuatro años, con una caída del 1,6% interanual, situándose en 14,14 euros por metro cuadrado, según Fotocasa. Esta bajada se destaca especialmente en Madrid y Cataluña, con descensos del 10,6% y 16,3% respectivamente, aunque Madrid sigue siendo la región más cara. En contraste, 46 de las 50 provincias han registrado incrementos interanuales. La contención de precios responde al temor de impagos por parte de los propietarios, quienes observan que muchos hogares no pueden asumir más aumentos. Además, el mercado de alquiler enfrenta una creciente demanda mientras disminuye la oferta de viviendas a largo plazo.

Y, tras 52 meses consecutivos de subidas interanuales, ha terminado pasando. Ha acabado sucediendo. Porque después esa última vez en 2022 el precio de la vivienda en alquiler en España ha bajado. Ha descendido un 1,6%, hasta los 14,14 euros por metro cuadrado, según el portal 'Fotocasa'. Indican además que, en valores mensuales, el precio ha retrocedido un 4,4% en comparación a los datos de junio.

"Por primera vez en cuatro años el precio del alquiler ha bajado. La evolución confirma lo que veníamos anticipando y, tras cuatro años de subidas ininterrumpidas, el mercado registra su primera caída después de que los incrementos se fueran moderando progresivamente y quedando atrás las fuertes alzas de dos dígitos", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de 'Fotocasa'.

Ve, además, "especialmente significativo" que sean Madrid y Cataluña las que lideren las bajadas. "Confirma que la moderación comienza en las zonas donde el esfuerzo económico exigido a los hogares era más extremo", ha recalcado.

En concreto, los descensos en Cataluña registraron un valor del 16,3%; en Madrid, por su parte, la bajada fue del 10,6%. Eso sí, la región sigue siendo la comunidad autónoma con el alquiler más caro con 19,27 euros por metro cuadrado.

Le siguen Baleares (19,07 euros/m2 al mes), Cataluña (17,08 euros), País Vasco (16,98 euros) y Canarias (16,09 euros). A continuación se sitúan Comunidad Valenciana (14,80 euros/m2 al mes), Cantabria (14,03 euros) y Navarra (13,02 euros). En el otro extremo, con los precios más asequibles, figuran La Rioja, con 10,09 euros por metro cuadrado al mes; Castilla-La Mancha (9,14 euros) y Extremadura (7,87 euros).

Por provincias, 'Fotocasa' detecta en julio incrementos interanuales en 46 de las 50 provincias, con avances superiores al 10% en once de ellas, especialmente en Cuenca (+24,9%), Guadalajara (+23,7%), Ciudad Real (+19,4%), Tarragona (+17,6%) y Palencia (+16,8%).

Sólo cuatro regiones registraron descensos interanuales en el precio del alquiler: Barcelona (-18,2%), Madrid (-10,6%), Ávila (-5,1%) y Soria (-0,2%).

Temor "a los impagos"

Porque ya no se puede pagar más. Porque los propietarios han visto que, "si aprietan demasiado", pueden aparecer "los impagos". Así ha apuntado a ello José María Camarero, periodista económico de ABC, en Al Rojo Vivo.

"Hay datos que dicen que el precio del alquiler se está conteniendo. Es imposible que vaya a más. Puede que los propietarios se estén dando cuenta de que no pueden apretar más las cuerdas porque no hay capacidad económica. Si lo hacen, está el temor de los impagos", ha afirmado.

Y apunta a lo que está pasando: "Hay mucha demanda de alquiler y cada vez hay menos casas para alquilar a largo plazo o de manera tradicional. Buena parte se va al turismo de temporada o a habitaciones. Esto puede ser algo coyuntural porque el problema sigue ahí".

"Cada vez hay más gente que tiene problemas para acceder a una vivienda. Las hipotecas no están tan baratas como el año pasado y sigue habiendo muchos inversores. Gente con ahorros, con herencias, con donaciones... Gente que ejerce presión sobre los precios. Se ensancha la brecha entre los que pueden acceder a una vivienda y los que cada vez tienen menos posibilidades de hacerlo. Los tipos de interés están subiendo, ya han avisado en que así será también después del verano", ha apuntado.

Gran parte de los objetivos de estos inversores o compradores, en zonas de costa: "Son europeos que vienen a disfrutar de sus vacaciones o de su jubilación a España. Ocurre que para ellos estas casas no son tan caras. Es como el turismo. Pagamos precios de inmuebles como si fuéramos de otros países, con salarios mucho más altos cuando la realidad es la nuestra".

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