Más de medio centenar de miembros de la UME, ocho unidades caninas y 40 bomberos: España se moviliza en Venezuela

Equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela).

Los detalles Han aterrizado con material necesario, como equipos capaces de detectar sonidos y movimientos bajo estructuras derrumbadas que, en estas primeras 72 horas, son cruciales.

Los equipos de rescate españoles ya están en Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron más de 920 muertos y 3.360 heridos. Casi 60 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a bomberos de la Comunidad de Madrid, han llegado con material esencial para las labores de rescate. España también enviará un millón de euros en ayuda de emergencia. A nivel internacional, 17 países han movilizado 25 equipos de rescate, sumando aproximadamente 1.000 efectivos. La ONU estima más de 50.000 desaparecidos, y la respuesta humanitaria se ha activado rápidamente para enfrentar la crisis.

Los primeros equipos de rescate españoles ya están trabajando en Venezuela. Han llegado a mediodía a un aeropuerto a 200 kilómetros de La Guaira. Son casi 60 miembros de la UME, ocho unidades caninas y 40 bomberos especializados en terremotos de la Comunidad de Madrid. En ese mismo avión el Gobierno de España pretende traer de vuelta a los primeros españoles que lo soliciten.

El avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizaron este viernes en Venezuela para participar en el operativo de emergencia. Han viajado también dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, así como un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

Una vez aterrizados no había tiempo que perder. Rápidamente han descargado el material necesario, como los equipos capaces de detectar sonidos y movimientos bajo estructuras derrumbadas que, en estas primeras 72 horas, son cruciales, así como suministros de primera necesidad. Mientras unos descargaban el material, otros sellaban el pasaporte para poder comenzar cuanto antes con las labores de rescate.

La ayuda ha sido inmediata —y no solo por parte de España— tras los dos potentes terremotos que este miércoles sacudieron al país dejando al menos 920 muertos y 3.360 heridos. Además, la ONU cifra en más de 50.000 los desaparecidos. Números que caen como un mazazo en un día en que los venezolanos y venezolanas afrontan su segundo día en un país devastado mientras no cesan de buscar a sus seres queridos entre los escombros.

España movilizará un millón de euros de ayuda de emergencia

España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las "consecuencias se minimicen", ha anunciado este viernes el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Este es un paquete inicial, movilizado a través de la AECID, de respuesta destinado a atender las necesidades más inmediatas.

Como ha informado también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, España a través de la AECID contribuye a los fondos de respuesta en emergencias de la propia Federación y de la oficina de emergencias de la ONU, que ya han puesto a disposición de la respuesta en Venezuela dos millones de francos suizos y 15 millones de dólares respectivamente. El ministro ha recordado que los teléfonos de emergencia consular del Ministerio y de la Embajada de España en Caracas están plenamente operativos.

25 equipos de rescatistas de 17 países distintos

Al menos 17 países han movilizado un total de 25 equipos de rescatistas que se están desplazando urgentemente a Venezuela, unos mil efectivos, para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes.

Según ha informado este viernes el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, la "máxima prioridad" es llevar a estos equipos a las zonas de rescate. "Los terremotos son una de las catástrofes más devastadoras que pueden ocurrir en cualquier país. Es realmente algo aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es también una movilización internacional en su máxima expresión", ha señalado.

"Se están desplegando un total de 25 equipos, 17 equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano, y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de 1.000 efectivos de rescate", ha detallado. Laerke ha subrayado que el sistema humanitario internacional "está actuando con gran rapidez y a gran escala" para responder a la crisis en Venezuela.

Según ha desgranado, equipos de Chile, Colombia, El Salvador, España, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya se encuentran en el país caribeño. Igualmente, Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, y Qatar están movilizando equipos adicionales para redoblar los esfuerzos de búsqueda.

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