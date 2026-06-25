Albares confirma que hay 68 españoles sin localizar en Venezuela tras los terremotos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado que 68 españoles no han sido localizados tras los terremotos en Venezuela, que causaron daños en el Consulado en Caracas. Albares, desde República Dominicana, ha instado a los españoles en Venezuela a contactar con la Embajada y el Consulado. Unos 200,000 españoles residen en el país, donde ya se ha confirmado la muerte de una española. España enviará un destacamento de la UME y la AECID con ayuda humanitaria. Pedro Sánchez ha asegurado a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que España está lista para ofrecer asistencia.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que hay al menos 68 españoles a los que no se ha conseguido localizar tras los fuertes terremotos que han sacudido Venezuela y que han provocado "daños de cierta envergadura" en el Consulado español en Caracas.

"En estos momentos, 68 españoles no han sido todavía localizados", ha indicado el ministro en un mensaje de audio desde República Dominicana, donde ha hecho escala el avión en el que acompaña al rey Felipe VI a México y desde donde ha hablado por teléfono con el canciller venezolano, Yvan Gil.

Ante esta circunstancia, Albares ha hecho "un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado" a que lo hagan a través de los teléfonos de emergencia consular y a que se mantengan pendientes de las redes sociales y las páginas web tanto de estas representaciones como del Ministerio de Exteriores.

En Venezuela, según había indicado esta mañana el propio ministro, residen unos 200.000 españoles. De momento, solo se ha confirmado la muerte de una española: Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, familia política del exdiputado del PNV Iñaki Anasagasti, también de ascendencia venezolana.

El propio Anasagasti ha confirmado que se trata de la prima de su esposa —María Esther Solabarrieta—, y que se encontraba en el barrio caraqueño de San Bernardino. Su marido, Koldo Olalde Kintela, ha salido "ileso" aunque "magullado, lógicamente". Según las autoridades venezolanas, ya hay más de 160 muertos y un millar de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda.

Esta misma petición también se la ha realizado a "cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo" en el país, animándoles a "que sigan esas redes donde iremos haciendo y actualizando los anuncios pertinentes según vaya evolucionando la situación".

Daños en el Consulado

Por otra parte, ha informado de que "el edificio del Consulado ha sufrido daños de una cierta envergadura, no así la Embajada", que se encuentra en un edificio que ha sufrido "ciertos daños pero menos importantes". Con todo, ha aclarado que ambos "están plenamente operativos para la colonia española".

Asimismo, Albares ha asegurado que "la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está haciendo un seguimiento constante" de los españoles que se encuentran en Venezuela. "Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia", ha puntualizado.

Envío de ayuda

El ministro también ha señalado que ha detallado a Yván Gil la ayuda inmediata que prestará España, y entre la que destaca el envío de un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Se transportará material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras, que tienen previsto despegar la noche de este jueves hacia la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado.

Se va a desplegar igualmente el hospital de campaña de la AECID y también está "plenamente operativa", ha dicho Albares, la base logística que la agencia tiene en Panamá.

Sobre el destacamento de la UME, el Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para llevar cuanto antes un avión con 57 militares, ocho unidades caninas y material de emergencia. Fuentes de Defensa han explicado a 'EFE' que el aparato está ya en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo.

La intención inicial es que el avión con los efectivos de la UME despegue hacia las 21:00 horas. En el aparato de Defensa van a desplazarse a Venezuela además dos ingenieros del Ejército de Tierra. Los técnicos trabajan en las labores para garantizar su avituallamiento y la incorporación del material y los equipos especializados de búsqueda de supervivientes, de modo que cuando se cuente con los permisos necesarios, el avión pueda despegar.

Aprovechando la alta capacidad de la aeronave, también irán a bordo los miembros del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del Summa 112.

Por su parte, Pedro Sánchez ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos y le ha trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano. "España está preparada para ayudar", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en redes sociales.

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