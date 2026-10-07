Hacia las elecciones generales en directo | Feijóo estrenará la precampaña del PP este sábado en Madrid junto a Ayuso y Almeida

Illa cree que Feijóo no merece el apoyo de Cataluña y augura que "no lo tendrá" El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no merece el apoyo de los catalanes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha augurado que "no lo tendrá". En su respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la sesión de control al Govern en el Parlament, Illa ha criticado a los populares por su posición en Cataluña respecto a la financiación, la oficialidad del catalán en la UE y su 'no' a los decretos de vivienda del Gobierno. "Boicotear el catalán en Europa. Boicotear la financiación autonómica. Impedir con su voto que se paren desahucios. Y me viene a dar lecciones de mercado. Vamos, hombre. Feijóo no merece el apoyo de Cataluña. No lo merece. Ni él ni usted", ha dicho el presidente. Compartir en X

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Bolaños dice que Ángel Víctor Torres acompañará a los reyes en Ceuta y justifica que no vaya Sánchez El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañará a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, y ha excusado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a que "ya ha estado en Ceuta". En una entrevista en 'Hoy por Hoy' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press, Bolaños ha descartado que Sánchez acompañe a los Reyes a las ciudades autómomas y ha excusado la ausencia del líder del Ejecutivo señalando que "ya ha estado en Ceuta" y en que de hecho, es el presidente que más veces ha visitado la ciudad autónoma. Europa Press Compartir en X

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Organizaciones feministas prevén marchar en Madrid contra la violencia machista días antes de las elecciones Las organizaciones feministas prevén marchar en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), que este año se celebrará a apenas cuatro días de la cita con las urnas programada para el 29 de noviembre. Así lo han confirmado a Europa Press las entidades convocantes --Comisión 8M y el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid--, a falta de la confirmación por parte de la Delegación del Gobierno. La coincidencia del calendario situará la lucha contra la violencia de género en el centro del debate y marcará la recta final de la campaña electoral, en una jornada en la que se esperarán reivindicaciones de carácter político. Compartir en X

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Iustitia Europa pide al Supremo que mantenga la suspensión cautelar de inscripciones en el CERA Iustitia Europa solicita al Tribunal Supremo que mantenga la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Exterior de Residentes Ausentes (CERA) frente al recurso de la Abogacía del Estado. El partido, que se presenta al 29N por la circunscripción de Madrid, pide al alto tribunal que "preserve las garantías del proceso electoral y la eficacia de las medidas cautelares". Alfonso Pérez Medina Compartir en X

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Feijóo estrenará la precampaña este sábado en Madrid durante un acto con Ayuso y Almeida El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña. En un comunicado, el PP ha destacado que Feijóo abrirá los actos electorales en la Comunidad de Madrid, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, mientras que el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, lo hará en Andalucía, donde el PSOE "era hegemónico hasta que él llegó" a la Secretaria General del partido. Compartir en X

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Los partidos deberán declarar que no llevan en sus listas condenados por terrorismo El Gobierno ha modificado el decreto que regula la tramitación de las subvenciones estatales y por gastos electorales que impide que tengan acceso los que lleven en sus listas condenados por rebelión, terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, para que tengan que presentar una declaración en ese sentido. En concreto, la reforma realizada mediante la adición de un nuevo artículo 6 bis al real decreto, establece que la tramitación de las subvenciones por gastos electorales quedará condicionada a la presentación de una declaración del representante general de cada formación política en el sentido de que ésta no incluye en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o listas electorales a personas con condenas por esos delitos. La reforma recoge así el criterio de la Junta Electoral Central, que en mayo de 2024 estableció que para poder tramitar el anticipo del 3 % de dicha subvención, que se solicita a través de dicha Junta, las formaciones deben incluir una declaración de esas características en su solicitud, explica el Gobierno. EFE Compartir en X

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