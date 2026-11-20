Los detalles Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Servimedia que Sánchez ya grabó el pasado martes una charla con este youtuber que será emitida "cuando él quiera". Mientras, fuentes del PP han informado a EFE que el candidato 'popular' se encontrará con el influencer el lunes.

Los candidatos a las elecciones generales en España están apostando por los youtubers e influencers para acercarse al público joven. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha grabado una charla con el youtuber Daniel Alonso Agúndez, conocido como Plex o YoSoyPlex, que se emitirá próximamente. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también participará en un vídeo con el mismo influencer que se publicará a partir del martes, seis días antes de las elecciones. Ambos buscan conectar con los votantes jóvenes a través de estos canales, tras haber sido entrevistados por Jordi Wild, como parte de su estrategia en redes sociales.

La gira de los candidatos a las elecciones generales por los micrófonos de youtubers e influencers no cesa. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, grabó este martes una charla con el youtuber Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex o YoSoyPlex, que se emitirá la próxima semana. Por su parte, el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo hará en la última semana de campaña. Ambos están siguiendo una estrategia muy centrada en las redes de cara al próximo 29 de noviembre.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Servimedia que Sánchez ya grabó el pasado martes una charla con este youtuber que será emitida "cuando él quiera", según han dicho sin desvelar una fecha concreta. La charla se enmarca dentro de la campaña electoral y han señalado que no fue en la capital, sino en otro lugar al que acudió Sánchez para grabar.

La participación del socialista se conoce después de que se haya publicado que Feijóo grabará también un vídeo junto a este influencer que se publicará a partir del martes.

Fuentes del PP han informado a EFE que el candidato 'popular' se encontrará con el influencer el lunes, seis días antes de las elecciones generales, la misma jornada en la que tendrá entrevistas con dos canales de televisión.

De esta forma, ambos candidatos vuelven a apoyarse en los influencer tras ser entrevistados ya por Jordi Wild. Siguen una estrategia en redes sociales con la que buscan llegar a un público joven que se informa, sobre todo, a través de estos canales en los que pueden mostrarse más cercanos.

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