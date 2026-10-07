Pepe Álvarez (UGT) niega que la huelga por la vivienda vaya "contra la oposición": "Va contra todos los que se sienten interpelados"

¿Qué ha dicho? "Si la política cree que esto se va a arreglar con culpables o no culpables y no con propuestas y no con asumir las responsabilidades cada uno en la medida que le toca se equivocan", ha indicado en una entrevista en ARV.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha negado que la huelga general por la vivienda esté dirigida contra la oposición, como afirma el Gobierno. En Al Rojo Vivo, Álvarez explicó que el paro va contra todos los responsables, instando a un programa a largo plazo con inversiones significativas. Considera necesario cambiar la legislación y profundizar en medidas que aseguren condiciones dignas de vivienda. Álvarez también señaló que la huelga interpela a la patronal, advirtiendo del colapso laboral en zonas tensionadas. La huelga se convoca tras el desahucio de Maricarmen, que ha movilizado conciencias y organizaciones, independientemente de las elecciones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha negado que la huelga general por la vivienda vaya "contra la oposición", tal y como ha asegurado el Gobierno de España.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Álvarez ha indicado que el paro general "va contra todos los que se sienten interpelados". "Creo que no se puede centrar en una única administración, las comunidades autónomas tienen competencias, los ayuntamientos tienen competencias, el Gobierno tiene que, en un problema de estas características desde nuestro punto de vista, situar un programa que vaya a 10, 15 años y que prevea inversiones muy importantes relacionadas con el Producto de Interés Bruto de nuestro país para darle una solución definitiva a este problema", ha señalado.

Así, el secretario general de UGT ha considerado que "hay que cambiar la legislación". "El decreto aprobado va en esa dirección, pero hay que profundizar más y sobre todo va a favor de que en este país finalmente las personas podamos vivir en unas condiciones de dignidad y que la vivienda no nos coma todos los aumentos y todos los salarios de las personas trabajadoras", ha añadido.

Álvarez, sobre la patronal: "Que no se escondan"

Álvarez ha insistido, además, en que esta huelga "también va a la patronal". "Que no se escondan", ha pedido el secretario general de UGT, quien ha añadido que "la patronal tiene que ser consciente de que este tema se aborda o encontramos una manera para que, sobre todo en las zonas más tensionadas del país, se pueda hacer una vivienda o habrá un colapso porque no van a encontrar trabajadores para poder trabajar".

Al ser preguntado por qué opina sobre las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, quien ha asegurado que la huelga es "contra la oposición", Álvarez ha asegurado que no lo comparte.

"Quien tiene que definir a quién va dirigida esta huelga, a quién interpelamos, son las personas, las organizaciones que la convocamos, el propio movimiento de inquilinos e inquilinas, esa inmensa mayoría de personas que está en este conflicto", ha destacado.

"El desahucio de Maricarmen ha movido las conciencias de este país"

"Sinceramente, si la política cree que esto se va a arreglar con culpables o no culpables y no con propuestas y no con asumir las responsabilidades cada uno en la medida que le toca se equivocan", ha indicado. De esta manera, ha considerado que "hace falta un pacto de Estado" y "que todo el mundo arrime el hombro porque esto no es un tema fácil de solventar".

Sobre por qué convocan ahora la huelga, Álvarez ha respondido que "el desahucio de Maricarmen ha sido uno más, pero curiosamente es el que ha movido las conciencias de este país". "Seguramente porque no habíamos pensado nunca que pudiera haber un fondo buitre tan descarnado y una reacción política, en algunos casos, tan falta de ética y de decencia", ha añadido.

"Eso es lo que han movido las calles, eso es lo que han movido las plazas. Y las organizaciones sindicales nos sentimos interpeladas. Y damos respuesta, efectivamente, a esos movimientos de jóvenes y de personas no tan jóvenes, que creen que este es el momento de ponerlo en marcha. Esto no tiene nada que ver con las elecciones. Nosotros, si el viernes hubiera aprobado el Real Decreto de Ley, seguramente hoy estaríamos en movilizaciones, pero no en una huelga general", ha asegurado.

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