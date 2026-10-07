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Indignación por su muerte

"Qué hijos de puta": la reacción de Gabriel Rufián al conocer la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio desató las protestas

Los detalles La muerte de Maricarmen ha provocado una gran conmoción entre los acampados que se encuentran en Sol. Uno de los primeros políticos en pronunciarse ha sido Gabriel Rufián.

Imagen de archivo de Gabriel Rufián.
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El Sindicato de Inquilinas ha informado este miércoles del fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de Madrid.

Gabriel Rufián ha sido uno de los primeros políticos en reaccionar a la muerte de la mujer cuyo desahucio ha provocado las masivas protestas sociales por la vivienda. El portavoz de ERC ha sido claro: "Qué hijos de puta", ha sentenciado en una publicación en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de condolencias a la familia. "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz", ha escrito.

laSexta ha hablado con algunos de los acampados en la madrileña Puerta del Sol tras conocerse la noticia, donde han afirmado que les llena "de tristeza y de indignación".

Maricarmen fue obligada a dejar su casa el 23 de septiembre y desde entonces ha permanecido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. A pesar de haber conseguido un acuerdo que le permitía volver al hogar en el que vivió durante más de 70 años, finalmente ha fallecido antes de poder regresar.

"Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde", lamenta el Sindicato de Inquilinas en el comunicado en el que informan de su fallecimiento.

"El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", han afirmado. Además, señalan que se quedan con el ejemplo de lucha y el "legado" que ha dejado Maricarmen. "Cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", han destacado.

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