Wyoming recuerda a Maricarmen tras su fallecimiento: "Su desahucio ha provocado un adelanto electoral y la primera huelga general desde 2012"

"Hoy más que nunca podemos decir aquello de que Maricarmen lo consiguió", apunta Wyoming en El Intermedio tras conocer este miércoles el fallecimiento de la anciana, cuyo desahucio se convirtió en el detonante de una ola de movilizaciones por el derecho a la vivienda.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una ola de protestas por el derecho a la vivienda, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su caso provocó movilizaciones y acampadas en distintos puntos de España y, a estas horas, el periodista de laSexta Noticias Javier Bastida se encuentra muy cerca del Congreso de los Diputados, donde está recogiendo la reacción de los manifestantes ante este fatal desenlace. Varias personas se han concentrado y han encendido velas en recuerdo de Maricarmen, en una escena marcada por la tristeza y la indignación.

"Hoy más que nunca podemos decir aquello de que Maricarmen lo consiguió", ha señalado Wyoming en El Intermedio, al repasar todo lo ocurrido después del desahucio de la mujer."Si el aleteo de una mariposa en Hong Kong llega a Los Ángeles, su desahucio ha provocado un adelanto electoral y la primera huelga general desde 2012", ha apuntado. "Aunque aquí no hay mariposas, solo capullos que provocaron su desahucio", ha zanjado.

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