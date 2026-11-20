Los detalles El TS ha pedido a la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral Central que garantice que esas personas no voten el 29N.

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral Central que mantengan suspendido el voto de 163.355 personas nacionalizadas bajo la ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, podrán votar las 901 personas que presentaron certificación consular, o aquellas que lo hagan antes del día de votación. El Supremo tomó esta decisión tras revisar alegaciones y un informe del Instituto Nacional de Estadística. Aunque el censo inicial registraba 163.355 afectados, se redujo a 113.326 tras comprobaciones. La suspensión no afecta a los hijos de los nacionalizados, ya que se consideró que la petición de ampliación llegó tarde en el proceso electoral. Además, el Supremo ha dado dos días para presentar alegaciones sobre la seguridad de los dispositivos de votación con DNI digital.

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral Central que mantengan suspendido el voto de los 163.355 nacionalizados con la ley de nietos en las elecciones generales del 29N.

Según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el Supremo recoge que tanto la JEC como la OCE deberán garantizar que "ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero o en el de electores residentes en España".

Sin embargo, sí podrán votar "las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación, en los términos acordados por la Sala".

En este sentido, el Supremo subraya que los magistrados toman la decisión "a la vista de las alegaciones presentadas por las partes tras un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística", y ante la "difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal", según señalan, de los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral relativos al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.

Precisamente, esta semana, la Abogacía del Estado, en nombre del Instituto Nacional de Estadística (INE), indicó que cuando se cerró el censo para estas elecciones, a 1 de agosto, había registrados 163.355 afectados por la suspensión, pero añadió, que "como resultado de las comprobaciones realizadas", la cifra se reducía a 113.326.

En este proceso, el Alto Tribunal ha suspendido el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos', pero no para los hijos de estos, al considerar que los recurrentes, 'Iustitia Europa' y Vox, lo pidieron muy avanzado el periodo electoral, por lo que ampliar la suspensión ahora, a su juicio, afectaría a "los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral".

En otra providencia, el Supremo da dos días de plazo a las partes --hasta el lunes a las 15:00 horas-- para presentar alegaciones sobre documentación aportada por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior respecto a los controles de seguridad de los dispositivos para votar con DNI digital en las generales.

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