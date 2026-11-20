La precuela de 'Los Juegos del Hambre': 'Amanecer en la cosecha' se estrena hoy y, como dato curioso, se ha rodado en Asturias y León. Nuestro en experto en cine, Alberto Rey, la analiza en este vídeo.

La precuela de 'Los Juegos del Hambre': 'Amanecer en la cosecha' se estrena hoy. Esta película sucede 24 años antes de la saga original y comienza en la mañana de la 50ª edición de los famosos juegos.

Como dato curioso, parte de la película se ha rodado en Asturias y León. "Qué pena que habiéndose rodado en Asturias no lo hubieran titulado 'Los Juegos del Empacho'", comenta Dani Mateo.

Y es que a Nacho García se le ha ocurrido que podrían consistir los juegos en "uno muera por comerse un cachopo entero, para él solo". Pero no solo se ha rodado en Asturias, también en León. Lo que hay "cocido maragato" para poder continuar con esos "Juegos del Empacho".

A nuestro experto en cine, Alberto Rey, no le encanta esta película. "Yo estoy fuerísima de esta película", aclara que él no es seguidor ni fan de esta saga. Para Alberto esta película tiene un público objetivo muy claro: los fans de la saga. Admite, además, que para aquellos que vayan a ver la película "tendrán que perdonar algunos efectos digitales chapuceros".

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