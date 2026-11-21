El contexto Los docentes llegan a la recta final de la sexta semana de parón con una nueva protesta en Fuenlabrada en forma de bicicletada. Este viernes, otros manifestantes fueron desalojados de un encierro en Getafe. "El documento es ilegal porque tenemos el derecho constitucional a defender la huelga", dice un profesor.

La orden de "neutralidad" de Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha intensificado la protesta de la Marea Verde, que lleva seis semanas en huelga. Este sábado, los docentes realizaron una bicicletada en Fuenlabrada, donde Óscar, profesor de FP, criticó el documento de la Comunidad, comparándolo con prácticas del franquismo y asegurando que es ilegal porque coarta el derecho a defender la huelga. El Gobierno de Ayuso busca criminalizar al profesorado, según Óscar, pero los docentes no se dejarán intimidar. En Getafe, el gobierno local impidió desalojos en colegios, apoyando la huelga educativa.

La orden de "neutralidad" de Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que anima a los profesores en huelga a denunciar a otros compañeros por acciones que sean consideradas "adoctrinamiento" no ha hecho más que levantar más a la Marea Verde de docentes que ya lleva seis semanas en huelga.

La censura de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los docentes este sábado a celebrar una bicicletada en Fuenlabrada. Allí, Óscar, docente de FP en la localidad madrileña, ha dejado claro que el documento de la Comunidad de Madrid les hace "volver a tiempos del franquismo".

"Es ilegal porque tenemos el derecho constitucional a defender la huelga, a explicar los motivos y hacer publicidad de ella", ha señalado el docente. "Están intentando meter miedo y lo están consiguiendo con algunos compañeros. Una compañera, por ejemplo, llegó al instituto con la camiseta dada la vuelta para que no se viera que era la camiseta de la Marea Verde. Le dijimos inmediatamente que se la pusiera bien, que vamos a seguir peleando por esto y que tenemos razón y que no nos vamos a callar", ha afirmado.

Para Óscar, el Gobierno de Ayuso, con el documento, "quiere seguir criminalizando al profesorado, que es un colectivo perfectamente pacífico y que jamás hemos tenido ningún acto violento". Además, ve que el mismo "trata de amedrentar a todas aquellas personas que puedan tener más miedo por su trabajo" y avisa: "Que no se confundan, porque somos funcionarios públicos, tenemos razón y no nos van a amedrentar".

Encierros en Getafe

Este viernes, el Gobierno local de Getafe impidió el desalojo de los encierros en dos colegios públicos de la ciudad, mientras la Comunidad de Madrid ponía fin al que se desarrollaba en el IES León Felipe. Los encierros se iniciaron durante esta pasada noche en los colegios María Blanchard y Miguel Hernández y en el instituto León Felipe del municipio.

Tras abandonar este último centro, los docentes desalojados se han trasladado al Miguel Hernández para continuar con la protesta. El Gobierno local ha rechazado la orden en los colegios de titularidad municipal y ha reiterado su apoyo a la huelga educativa

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