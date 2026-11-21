Los detalles El presidente del Gobierno ha vuelto a contraponer la "buena política" frente a la "mala educación" del bloque PP y Vox y ha afirmado que el PP terminará con los insultos tras la derrota de Feijóo y abran una "reflexión de como ejercer la oposición".

Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE en Tenerife, ha defendido que el color del avance es "el rojo" del Partido Socialista, en contraste con la "España de blanco y negro" que, según él, proponen PP y Vox. Ha subrayado que, a pesar de los "ocho años muy difíciles", España es la economía europea que más empleo genera y crece, aunque considera que no es suficiente. Sánchez ha anunciado la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027 para financiar políticas de vivienda. Además, ha pedido una alta participación electoral para lograr una mayoría progresista y ha criticado las políticas de la oposición, abogando por la "buena política" frente a la "mala educación".

Pedro Sánchez tiene claro que el color del avance es "el rojo" ante la sombra de teñir España de "blanco y negro". Así lo ha expresado desde el mitin que ha realizado el PSOE en Tenerife, donde de nuevo ha vuelto a hacer gala de la "buena política" que se enfrenta a la "mala educación" del bloque PP-Vox.

"Frente a aquellos que quieren llevarnos a la España de blanco y negro, el color del avance en estas elecciones es el rojo del Partido Socialista. Y por eso, como dice el lema, lo que tenemos que hacer frente a las motosierras y las tijeras de unos y de otros es votar con fuerza", ha expresado el presidente del Gobierno.

El candidato socialista ha recalcado que han sido "ocho años muy difíciles", pero que, pese a ello, "la Comisión Europea ha dicho que España va a ser un año más la gran economía que más cree empleo y más crezca de toda Europa". Ahora bien, ha matizado que no le vale "solamente con que se cree empleo y se crezca".

Sánchez ha anunciado, como ya había hecho previamente en una entrevista, que el Consejo de Ministros aprobará la prórroga del impuesto a la banca para 2027 y su recaudación será destinada a políticas de vivienda.

Porque, de nuevo, se ha presentado como la alternativa a la "involución": "Vamos a hacer un ejercicio con nuestro voto también de respeto a la ciudadanía, de reivindicación de la buena política frente a la mala educación".

"¿Dijeron que acabarían con los insultos cuando Feijóo llegara a la Moncloa? Pues yo estoy convencido de que van a acabar con los insultos cuando pierda Feijóo las elecciones el próximo 29 de noviembre y el Partido Popular abra una reflexión de cómo tiene que ejercer la oposición al Gobierno de España", ha señalado.

"La buena política es avanzar y la mala educación es involucionar. Y las sociedades avanzan no viajando al pasado, sino perseverando en los avances, que es lo que nosotros proponemos para los próximos cuatro años", ha proseguido afirmando que su Gobierno no gastará un 5% en defensa, "sino el 7% en sanidad, el 1% en vivienda y el 5% en educación".

Por ello, ha pedido el 75% de participación para conseguir una "amplia mayoría progresista": "En 2023 los primeros fuimos los españoles y españolas quienes frenamos a la derecha y a la ultraderecha. Luego vino Brasil, luego Estados Unidos y de nuevo será España".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.