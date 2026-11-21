Noche de terror en México: detienen en Sinaloa a El Chapo Isidro, uno de los narcos más buscados

Los detalles Su detención ha provocado una ola de violencia con intercambio de disparos entre las autoridades y los narcos que han sembrado el caos en la ciudad.

México experimentó una noche de terror con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro', líder del cártel de Guasave y uno de los narcos más buscados por el FBI. La captura, realizada por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa, desató un violento enfrentamiento con bloqueos de carreteras, vehículos incendiados y helicópteros disparando desde el aire. El caos se extendió incluso a un partido de béisbol, obligando a los asistentes a huir. 'El Chapo Isidro' será trasladado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, junto a miembros de su círculo cercano también detenidos.

México ha vivido este viernes una noche de terror. Fuerzas especiales del Ejército mexicano han logrado detener en la ciudad de Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, 'El Chapo Isidro', líder del cártel de Guaseve y uno de los narcos más buscados por el FBI.

Sin embargo, su detención provocó un intercambio de disparos entre las autoridades y los narcos, se produjeron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire en una jornada de auténtica violencia.

Los tiroteos provocaron el terror en la población hasta en un partido de béisbol que se estaba disputando en esos momentos. Tras escuchar los disparos, todos los que se encontraban en el estadio salieron huyendo.

Ahora, 'El Chapo Isidro' será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren junto con algunos miembros de su círculo cercano que también han sido detenidos.

¿Quién es 'El Chapo Isidro'?

Fausto Isidro Meza Flores fue un alto operador del cártel de los Beltrán Leyva antes de formar su propia organización: el Cártel de Guasave o Los Meza Flores.

La organización delictiva transnacional supuestamente es responsable de la tenencia, la distribución y la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y ha controlado mayormente la producción, el transporte y la distribución de narcóticos en varios lugares de México.

El 2 de mayo de 2012, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia encausó inicialmente a Meza Flores. El 26 de noviembre de 2019, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia presentó una segunda acusación formal federal y expidió una orden judicial federal para arrestar a Meza Flores luego de que le imputaran varios cargos por cometer delitos de narcotráfico, y por utilizar y poseer un arma de fuego.

El FBI lo incluyó el año pasado en su lista de los diez fugitivos más buscados, con recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a su captura.

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