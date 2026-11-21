Los detalles En las manifestaciones del pasado enero, fueron miles las víctimas, tanto de muertos como de detenidos. Muchos de los responsables siguen ocupando sus puestos y a otros los han ascendido.

Aprovechando la guerra en Irán, el régimen ayatolá intensifica la represión, manteniendo la impunidad de los responsables. En una de las mayores cárceles del país, 1.500 presos se declararon en huelga de hambre en julio, protestando contra las ejecuciones. Algunos llegaron a coserse los labios. Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, señala que el régimen usa la represión como herramienta para mantener el control. Amnistía ha identificado a 87 altos cargos responsables de la represión de 2022, que dejó casi 400 muertos. La Nobel de la Paz Shirin Ebadi confía en que el régimen sea juzgado algún día.

Aprovechando el contexto de la guerra de Irán, el régimen ayatolá está recrudeciendo la represión en las calles y la impunidad en el país permite que los responsables de esos actos contra la población iraní sigan en sus puestos.

Los presos de una de las mayores cárceles de Irán están sentados en el suelo y sosteniendo pancartas con un mensaje en contra de las penas de muerte. Es julio de este año, momento en el 1.500 presos se declararon en huelga de hambre durante casi tres semanas.

Varios de ellos llegaron a coserse los labios para protestar contra las ejecuciones, una de las principales armas del régimen iraní.

"Es muy llamativo cómo las autoridades iraníes lo están utilizando como una herramienta más para llevar a cabo esta represión. En este contexto de guerra, han visto amenazado su margen de poder sobre la población civil. Ahora han aprovechado, bajo lo que ellos llaman condiciones de guerra, para incrementar aún más esta ola de represión", apunta Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Medio para Amnistía Internacional.

Y esto es posible por la impunidad de la que gozan las autoridades iraníes. Amnistía Internacional ha identificado a 87 altos cargos como responsables de la represión de las protestas de 2022, en las que asesinaron a casi 400 personas.

En las manifestaciones del pasado enero, fueron miles las víctimas, tanto de muertos como de detenidos. Muchos de los responsables siguen ocupando sus puestos y a otros los han ascendido.

"Actuaciones como, por ejemplo, el disparar con fuego real en manifestaciones, personalidades que han ordenado llevar hasta las máximas consecuencias, incluso a causar la muerte, de las personas que protestan... Pero los responsables no son solo los autores materiales, sino también los ordenantes de estas actuaciones", añade Carlos de las Heras.

Un régimen de terror contra una población que resiste y que anhela un cambio, como le contaba la Nobel de la Paz Shirin Ebadi a Ana Pastor en Metafuturo, el foro de Atresmedia: "El Gobierno mata, por un lado, pero luego ves a la generación joven que viene y aún con mucha más valentía va hacia adelante. Así que ese gobierno no va a poder con estos jóvenes".

Ella espera que el régimen criminal de Irán sea juzgado algún día.

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