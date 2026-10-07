Maestre, sobre la polémica del voto por correo: "Ni Sémper ni el PP se atreven a desmentir a Ayuso, ya no hay derecha en España, hay solo extrema derecha"

El periodista Antonio Maestre analiza en Al Rojo Vivo la actitud que está teniendo el PP después de que la presidenta madrileña y otros dirigentes del PP de Madrid hayan puesto en duda el voto por correo de cara a estas elecciones del 29N.

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza el comportamiento que está teniendo el PP en esta precampaña electoral que acaba de comenzar de cara a las elecciones del 29N con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

No solo Santiago Abascal, sino también Ayuso y otros dirigentes del PP de Madrid han puesto en duda el voto por correo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no la ha desmentido.

En este mismo vídeo, el que encabeza estas líneas, podemos ver cómo el también periodista José Enrique Monrosi se juega una apuesta con Antonio García Ferreras: "Antes de que termine esta campaña, escucharemos a Feijóo poner en duda el voto por correo" porque "ya lo ha hecho en otras ocasiones".

Así, recuerda lo que dijo Feijóo el 12 de julio de 2023, a 10 días de votar: 'Le pido a los carteros, con independencia de lo que le digan sus jefes, que por favor repartan todos los votos'.

Por tanto, insiste: "Feijóo ya ha hecho esto, ya ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Así que, a todos los que están nerviosos porque tienen una intriga increíble de qué va a decirle Feijóo a Ayuso, de cómo la va a parar, decirles que Feijóo va a decir exactamente lo mismo".

A esta apuesta se suma también Maestre, que coincide con la predicción de Monrosi y rechaza además la teoría de Antonio García Ferreras de que esto puede ser una estrategia del PP contra Vox, esto es, que haya un sector más duro en campaña para así quitarle votos a Vox.

Pero la respuesta de Maestre es clara: "No hay sectores, todo el sector es ya derecha derecha". Y añade: "Da igual lo que dijera Borja Sémper, ayer no se atrevió a decir lo mismo que Ayuso. Tampoco López Miras". Porque "ya no hay derecha ni extrema derecha en España. Hay extrema derecha", sentencia Maestre.

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