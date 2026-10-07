La portavoz de Anticapitalistas responde a Gonzalo Bernardos sobre la ocupación: "No creemos un fantasma para meter miedo"

El debate sobre la vivienda en Más Vale Tarde ha enfrentado a Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas, y al economista Gonzalo Bernardos por la seguridad jurídica de los propietarios y el problema de la ocupación.

"Se me hiela la sangre escuchando que el problema es la seguridad jurídica de los propietarios, eso es absolutamente falso", ha defendido Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas, en Más Vale Tarde, quien ha hablado también desde su propia experiencia como inquilina, asegurando que lleva "mucho tiempo" viviendo de alquiler, una situación que comparte con buena parte de su entorno.

"Nos hemos visto en situaciones de absoluta vergüenza, de vivir un año entero entre el moho y en pisos de 50 metros cuadrados sin poder hacer absolutamente nada", ha relatado Payo, que ha destacado además el papel de las organizaciones de defensa de los inquilinos para poder salir de este tipo de situaciones.

Durante el debate, Gonzalo Bernardos ha señalado uno de los aspectos que, a su juicio, genera inseguridad jurídica para los propietarios: "El riesgo de ocupación". Una afirmación ante la que Beatriz Payo ha reaccionado con contundencia. "Sabemos perfectamente que no es un problema real, que se han inventado a través de los medios de comunicación para meter miedo a la gente", ha asegurado.

Para Payo, la solución pasa por garantizar el acceso a la vivienda en lugar de alimentar el temor a la ocupación. "¿Queréis que no se ocupe vivienda? Pues aseguremos que haya un acceso gratuito y universal a la vivienda, esa es la herramienta, no creemos un fantasma", ha sentenciado.

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