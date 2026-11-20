Entre líneas Este viernes ha vuelto el Sánchez al que nos tenía acostumbrados en campaña: bailando 'Superestrella' de Aitana con un guiño a la cantante que este jueves instó a que los españoles "sigamos avanzando y no retrocediendo" de cara al 29N.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ambos líderes han reanudado su campaña electoral. Sánchez, en Santiago de Compostela, ha defendido su estrategia en el debate, destacando la importancia de una política sana y buena educación, mientras llama a la movilización para evitar la "involución" de Feijóo y Abascal. En Tenerife, Feijóo se mostró eufórico, presumiendo de haber acorralado a Sánchez, pero pidiendo prudencia a su partido. Criticó a Sánchez por su gestión y se comprometió a políticas contra la migración irregular. Ambos candidatos ajustan sus estrategias a una semana de las elecciones.

Primero mítines de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras el cara a cara. El líder del PP ha estado este viernes en Tenerife y el del PSOE en Santiago de Compostela cuando queda una semana para que termine la campaña electoral y las urnas se llenen de votos. El candidato del PP se ha movido este viernes entre la euforia y la prudencia mientras Sánchez ha defendido que "quien usa bulos se acaba retratando".

El cara a cara lo ha cambiado todo y este viernes ha empezado una nueva campaña electoral. Dura una semana y los dos principales candidatos deben reorientar sus estrategias. Sánchez está ahora cuestionado por su papel en el debate, incluso, por algunos de los suyos. Usando el propio lenguaje de los socialistas se puede decir que esta vez "el Perro no mordió".

Todo lo contrario de lo que se ha visto en el mitin de este viernes en Santiago de Compostela. Ha vuelto el Pedro Sánchez al que nos tenía acostumbrados en campaña: bailando 'Superestrella' de Aitana y con cierto gesto de gallardía. Así ha empezado uno de sus grandes mítines de esta campaña con un guiño a la cantante que este jueves instó a que los españoles "sigamos avanzando y no retrocediendo" de cara al 29N.

Además, este viernes se ha conocido que Sánchez grabó este martes una charla con el youtuber Daniel Alonso Agúndez —más conocido como Plex o YoSoyPlex y pareja de Aitana—, que se emitirá la próxima semana. Por su parte, Feijóo lo hará en la última semana de campaña. Ambos están siguiendo una estrategia muy centrada en las redes.

Sánchez ha hecho su primera referencia al cara a cara de anoche: ha asegurado que tanto bulo retrata a Feijóo y ha defendido su estrategia de no entrar al cuerpo a cuerpo. "El resumen del debate de ayer fue: o buena política o mala educación", ha dicho, y ha agregado que "la gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose". Y ha asegurado que "España lo que necesita es una política sana y buena educación".

El presidente el Gobierno ha llamado a la movilización el 29 de noviembre para elegir entre el avance o la "involución" de Feijóo y Abascal. Además, ha insistido en que "la mala educación es llamar mafia o disparate a un derecho constitucional como es el derecho a la huelga". Así, ha pedido "lograr un 75% de participación para lograr los 176 escaños (...) y poder hacer medidas progresistas en nuestro país". "Tenemos que votar con toda nuestra alma, por todo lo que queremos", ha afirmado.

Feijóo se mueve entre la euforia y la prudencia tras el cara a cara frente a un Sánchez cuestionado que defiende que "quien usa bulos se acaba retratando"

Mientras, en Canarias se ha visto a un Feijóo eufórico y cauto a la vez. Por un lado, ha presumido de haber acorralado a Sánchez en el cara a cara, de haberlo noqueado. Pero, al mismo tiempo, el líder del PP ha pedido prudencia y movilización a los suyos. No quiere volver a repetir los errores de 2023.

"Ayer pusimos a Sánchez ante el espejo de su corrupción, de su mala gestión y ofrecimos una España mejor", ha expresado, y ha agregado que este jueves "los españoles pudieron comparar la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que no puede responder ni explicar Sánchez y la firmeza de vuestro proyecto de cambio".

Feijóo también ha criticado a Sánchez por no haber asistido a los funerales de Urda y Adamuz, apostillando que "España no está condenada a la degradación del sanchismo". Ha reivindicado su capacidad de gestión frente a la "corrupción" de Sánchez y ha incidido en las políticas contra la migración irregular que llevará a cabo si llega al Gobierno, empezando por su compromiso de "que España no sea el país con el mayor efecto llamada de la UE". "Ayer fue un partido, queda la final, día a día, barrio a barrio, voto a voto. Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones", ha remarcado.

Mientras, en el PP ven a su candidato como el dueño del 'Perro'. Así lo han querido mostrar con una publicación en la cuenta de X del partido en la que se a Feijóo paseando a su perro con camisa vaquera y una luz de otoño espectacular. La foto la han publicado este viernes pero, por supuesto, no es de hoy.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido