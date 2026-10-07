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Más Madrid propone una candidatura coral y confederal para el Frente Amplio encabezada por Colau desde Barcelona

Los detalles Mientras, la ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, encabezará la lista por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y SumarEuropa Press
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Más Madrid ha propuesto este miércoles una candidatura coral en la que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea la candidata a la presidencia del Gobierno y encabece la lista por la capital catalana. Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, encabezará la lista por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El partido considera en un comunicado que la "propuesta responde a los principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevamos meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio".

"Las organizaciones territoriales hemos defendido desde el principio que un verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio", ha reafirmado.

En este sentido, Más Madrid ha agregado que, "desde la generosidad", proponen a Colau "como parte de una candidatura coral que respete la pluralidad territorial del Frente Amplio".

"A través de esta iniciativa histórica en la configuración territorial española, Más Madrid, en su convencimiento por una apuesta confederal de los territorios que componen el país, cede la candidatura a la presidencia del Gobierno a Barcelona", han remarcado en el comunicado.

IU apuesta porque "todas las fuerzas políticas formen parte del acuerdo"

El anuncio se ha producido mientras Izquierda Unida, una de las cuatro formaciones que integran la nueva coalición junto a Comúns, Más Madrid y Movimiento Sumar, celebra su propia reunión para fijar postura y establecer su calendario de primarias internas.

Tras el comunicado de Más Mádrid, fuentes del IU a laSexta han trasladado que el partido "hace un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de todas las organizaciones".

Asimismo, ha comunicado que van a trabajar "para un acuerdo justo en el que todas las fuerzas estén bien representadas y cómodas". "El objetivo tiene que ser la construcción de un Frente Amplio lo más amplio, plural y representativo posible", han detallado.

En esta línea, han resaltado que IU quiere "que todas las fuerzas políticas formen parte del acuerdo, también quienes no lo han hecho hasta ahora". "Nadie debería quedarse fuera si existe voluntad de construir un espacio común", han agregado.

Sobre las candidaturas, han apuntado que "los nombres y los mecanismos de elección deben formar parte de un acuerdo global, democrático y compartido". "Cuidar este acuerdo es una obligación de todas las fuerzas políticas que formamos parte del Frente Amplio", han afirmado.

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