Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas: "Para no tener problemas de okupación, las pongo en alquiler turístico"

Rubén Zaballos asegura que a él le gustaría poder alquilarlos "residencialmente". Sin embargo, ha confesado que no lo hace porque no hay "seguridad jurídica". Una situación que le ha llevado a decidir "venderlos todos".

Rubén Zaballos, propietario de 150 viviendas, ha confesado que ha decidido ponerlas en alquiler turístico para "no tener problemas de okupación" mientras intenta venderlas.

En Más Vale Tarde ha aclarado que él las tendría en alquiler residencial si hubiese alguna ley o decreto que le asegurase que sus inquilinos "le van a pagar" y que si no lo hacen o tiene algún problema "puede cesar el contrato".

"El panorama político no indica eso y por eso los estoy vendiendo todos", ha destacado, señalando que mientras hace esto los tiene puestos en modalidad turística. De hecho, ha señalado que el último alquiler residencial que hizo cree que fue hace tres años.

Rubén Zaballos se ha definido como "apolítico" y ha aclarado que a él lo que le gustaría es tener "seguridad jurídica" para poder alquilarlos residencialmente. Una situación que ha asegurado que a él le convendría también más.

Mientras que en las grandes capitales es más rentable tener alquileres turísticos, Zaballos ha aclarado que en las zonas residenciales es al revés, destacando que es precisamente ahí donde él tiene la mayoría de las propiedades.

"Son pueblos que tienen alrededor de 10.000 habitantes y donde se alquila muy bien en julio y agosto. El resto del año están vacías y hay que seguir pagando comunidad, agua, luz...", ha explicado. Por tanto, ha aclarado que al final la rentabilidad que saca está en un 3% en vez de en el 5% que obtendría si fuese un alquiler residencial.

Por tanto, ha reiterado que a él le gustaría poder tenerlas en dicha modalidad, pero que necesita "seguridad jurídica" para poder hacerlo.

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