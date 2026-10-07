Gonzalo Bernardos, tajante sobre la vivienda pública: "Es una vergüenza bárbara que haya tan pocas para la gente humilde"

El profesor de Economía ha explicado en Más Vale Tarde que en España hay 318.000 viviendas públicas con más de 27,5 millones de parque residencial y ha aclarado qué es lo que pasaría si se bajase el precio del alquiler un 50%.

Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas, ha indicado que el problema de la vivienda es "estructural", defendiendo que lo que se necesitan son más "medidas valientes" como bajar el precio del alquiler un 50%, prohibir los desahucios, contratos indefinidos y expropiar viviendas vacías "que están en manos de fondos buitre y de inversión".

"Necesitamos bajar los alquileres para evolucionar hacia una sociedad donde la vivienda no sea un bien de mercado y esté sometida a control social", ha defendido.

Gonzalo Bernardos ha reaccionado a esta reflexión, destacando que hay una legalidad en España que dice que cuando expropias una propiedad tienes que pagar lo que vale, a lo que Beatriz Payo ha respondido señalando que, tal vez, la solución esté en no pagar.

"Planteas que lo que actualmente dice el Estado de Derecho, que entre otras cosas protege la vivienda, deje de hacerlo", le ha apuntado el profesor de Economía.

Sobre los datos de vivienda vacía que hay en España, Bernardos ha destacado que la gente "no es tonta", indicando que en Madrid y Barcelona no están dispuestos a perder más de 15.000 euros por dejarlas vacías. "Las que lo están son las que se encuentran en los pueblos, que han sido abandonadas por la gente", ha aclarado.

En cuanto a bajar el alquiler al 50%, ha señalado que lo que pasará es que la gente venderá la vivienda y se podrá alquilar las públicas. "Viviendas públicas hay 318.000 con más de 27,5 millones de parque residencial", ha desvelado.

"Es una vergüenza bárbara que haya tan pocas viviendas para la gente humilde y para aquellos que la necesitan", ha confesado. Un hecho al que Beatriz le ha contestado que por eso es importante "expropiar" y ponerlas "a disposición de la gente".

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