El dolor del Sindicato de Inquilinas ante la muerte de Maricarmen: "La especulación y el rentismo matan cada día"

Los detalles Los sindicatos aseguran que Maricarmen "no ha muerto, la han matado".

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha criticado a los especuladores tras la muerte de Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada el 23 de septiembre, lo que ha generado movilizaciones por la vivienda en España. Del Río ha señalado que la especulación y el rentismo afectan la salud y vida de las personas. Álvaro Ferreira, de Solidaridad Obrera, ha denunciado el maltrato institucional como causa de la muerte de Maricarmen. Pepe Álvarez, de UGT, ha expresado su tristeza por la situación. La lucha de Maricarmen impulsó protestas y la aprobación de decretos de vivienda que se debatirán el 16 de octubre. El Sindicato de Inquilinas apoya una huelga general el 11 de noviembre.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha cargado contra los especuladores tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa el pasado 23 de septiembre y que ha provocado una fuerte movilización por la vivienda en toda España.

"Hoy hemos conocido su fallecimiento. La especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país. Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, con cada acoso de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha lanzado.

"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho Del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos para los allegados de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid.

"Seguiremos luchando por ti"

Asimismo, en un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha lamentado que, aunque tras su desahucio "se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde". La organización ha reprochado que lo ocurrido fue "una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

Ha asegurado que los acontecimientos generados tras su desahucio "suponen un antes y un después en la historia de este país" y que "el debate de la vivienda está en el centro", pero han criticado que "el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto".

"Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", reza el comunicado, firmado también por su familia y su abogada.

Se han despedido asegurando que seguirán "defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste". "Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste", concluyen.

"La han matado"

"Lo que ha sucedido hoy es consecuencia de un maltrato institucional. A Maricarmen la han matado y hay muchas más aunque no salgan a la luz", ha dicho en el mismo acto el secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado también la muerte de Maricarmen "por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma". "Qué tristeza. Sentimos mucho esta noticia y el dolor que ha sufrido Maricarmen estos años", ha puesto en redes sociales CCOO.

La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser desahuciada del piso de alquiler en el que residió 71 años en el madrileño distrito de Retiro, avivó las protestas por el derecho a la vivienda que desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos, que después derogó el Congreso.

Tras el adelanto de las elecciones generales, el Gobierno ha aprobado de nuevo dos decretos de vivienda, que se debatirán y votarán en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre.

El Sindicato de Inquilinas, junto a otras organizaciones, ha defendido la huelga general del próximo 11 de noviembre, que han respaldado CCOO y UGT.

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