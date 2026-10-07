Sánchez traslada su pésame por la muerte de Maricarmen: "Sentimos esta pérdida como propia"

El contexto Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa de Madrid, ha fallecido. Una noticia que ha provocado la reacción en redes de algunos políticos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio. Maricarmen fue desalojada en septiembre de su hogar en Madrid, donde vivió 71 años, lo que provocó protestas masivas. Aunque se logró un acuerdo para su regreso, llegó tarde y Maricarmen falleció sin volver a su casa. Su muerte ha generado reacciones de políticos como Isabel Rodríguez y Óscar López, quienes han destacado su valentía. Vox ha culpado al Gobierno de su fallecimiento, mientras que otros líderes políticos han lamentado la situación y llamado a evitar futuros casos similares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio.

A través de una publicación en 'X', Sánchez ha mostrado su apoyo tanto al entorno de Maricarmen como a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha agregado.

El desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre derivó en las acampadas de la Puerta del Sol en Madrid y en otras ciudades españolas.

La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde su desahucio, cuando fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Tras días de negociaciones, la representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no ha podido regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas.

Pedro Sánchez no ha sido el único en reaccionar a esta noticia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha escrito un mensaje lamentando su muerte. "Lamento profundamente la muerte de Maricarmen. Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final", ha escrito.

Un mensaje al que se ha sumado también el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. "Descanse en Paz, Maricarmen. Para la historia quedan su valentía y dignidad. Ojalá su ejemplo ayude a este país a seguir avanzando".

La indignación de Rufián por su muerte: "Qué hijos de puta"

Gabriel Rufián ha sido el primer político en pronunciarse, siendo muy tajante en sus redes sociales tras conocer que había muerto. Una noticia a la que ha reaccionado compartiendo un breve mensaje. "Qué hijos de puta", ha escrito en 'X'.

Una indignación a la que se suma el secretario de UGT, Pepe Álvarez. "Ha muerto Maricarmen. Por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma. Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles. Ni casas sin gente ni gente sin casa", ha destacado.

Por su parte, Mónica García ha reivindicado la lucha de Maricarmen, asegurando que "despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar". "Tu dignidad y coraje marcan el camino", ha indicado la ministra de Sanidad tras conocer la muerte de Maricarmen.

La diputada de Sumar Tesh Sidi ha dado "gracias por tanto" a Maricarmen: "Tu lucha y tu legado son la esperanza de muchas generaciones. Descansa en paz". El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que "ojalá se pudiera haber evitado" el fallecimiento "haciendo lo que se ha hecho un poco antes" y ha lamentado el "uso partidista de un problema dramático" como el de la vivienda, tras participar en un homenaje en Madrid a los exdirigentes socialistas fallecidos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara.

También han expresado su pésame dirigentes territoriales, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien ha señalado que la muerte de Maricarmen nos golpea y "nadie puede indiferente". "La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse", ha agregado.

Adrián Barbón, presidente de Asturias, ha escrito que "si algunas personas tienen conciencia, hoy deberían de estar muy arrepentidas de lo que han dicho y hecho".

Vox acusa al Gobierno de Sánchez de haber "matado a Maricarmen"

Mientras, Vox aprovecha el fallecimiento de Maricarmen para cargar contra el Gobierno. El partido liderado por Santiago Abascal ha acusado al Sindicato de Inquilinas de haber "matado a Maricarmen" al haber utilizado "sin ningún escrúpulo el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda".

"La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quién ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España", expone el partido ultra en X.

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