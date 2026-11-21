El contexto Tres votantes hablan con laSexta sobre las dificultades para emanciparse, ahorrar, llenar la cesta de la compra o afrontar los gastos más básicos en la actualidad. "Tengo que buscar trabajos por la tarde para poder sobrevivir", dice una joven.

La economía familiar es clave para los votantes en España, donde aunque el crecimiento económico es positivo, muchos no lo sienten en su día a día. Tres generaciones comparten sus experiencias con laSexta. Un joven abogado en Ciudad Real no puede emanciparse debido al alto costo de la vivienda, que consume más de la mitad de su salario. Sara, educadora infantil en huelga, debe buscar empleos adicionales para llegar a fin de mes, mientras una pensionista, tras trabajar desde los 14 años, vive sin ahorros y depende de sus hijos para gastos inesperados. Estas historias reflejan la desconexión entre los datos macroeconómicos y la realidad cotidiana.

La economía familiar se perfila como uno de los factores decisivos a la hora de escoger la papeleta dentro de ocho días, en las elecciones generales del 29N. España mantiene cifras de crecimiento económico positivas y las previsiones apuntan a que seguirá creciendo el próximo año. Pero, más allá de los datos macroeconómicos, la pregunta es otra: ¿lo notan realmente los ciudadanos en sus bolsillos?

Para comprobarlo, tres personas de tres generaciones diferentes cuentan su historia laSexta. Tres testimonios que reflejan las dificultades para emanciparse, ahorrar, llenar la cesta de la compra o afrontar los gastos más básicos.

El primero es el de un joven que trabaja como abogado en Comisiones Obreras y que, pese a tener empleo, continúa viviendo con sus padres en Ciudad Real. Emanciparse se ha convertido en una tarea prácticamente imposible ante los precios de la vivienda: un piso de tres habitaciones ronda los 900 euros, una cantidad que, según explica, puede suponer más de la mitad de su salario. "Emanciparme es bastante complicado", reconoce. Y ahorrar, asegura, es "imposible".

La situación tampoco es más sencilla para Sara, educadora infantil y en huelga desde hace siete meses. "La vida cada vez es mucho más cara, entonces llegar a final de mes es muy difícil". Su salario no le permite ahorrar y, para poder salir adelante, tiene que buscar trabajos por las tardes cuidando niños. "Tengo que buscar trabajos por la tarde para poder sobrevivir, no depender de mi pareja", explica.

Trabajar desde los 14 años "para sobrevivir"

Una situación que tampoco esperaba cuando comenzó a trabajar. Considera que su profesión es importante, pero lamenta que no esté suficientemente valorada y que los salarios no hayan aumentado al mismo ritmo que el coste de la vida.

La tercera protagonista es una pensionista que lleva trabajando desde los 14 años. Ha dedicado buena parte de su vida a diferentes empleos, especialmente durante sus últimos años en el sector de la limpieza, pero ahora vive sin ahorros y pendiente de que no aparezcan gastos inesperados: "Yo vivo al día y que no me salga ningún extra", cuenta. Las dificultades económicas se notan incluso en cuestiones tan básicas como poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano.

También le preocupa el futuro de las pensiones y reconoce que sus hijos han tenido que ayudarla económicamente en numerosas ocasiones. Una situación que lamenta después de toda una vida trabajando: "Yo he trabajado desde los 14 años para poder sobrevivir y tener mi autonomía".

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