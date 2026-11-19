A pocas horas para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Gonzalo Bernardos reflexiona sobre el bloque de la corrupción y asegura que lo que puede pasar factura al PSOE es Ábalos y que "cada vez que hay un escándalo en el PSOE aparecen las prostitutas".

Esta noche tiene lugar el decisivo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un debate en el que PP y PSOE han protagonizado un tira y afloja por incluir un bloque dedicado a la corrupción.

Gonzalo Bernardos considera que "la corrupción en España está completamente normalizada". Sin embargo, sí cree que "lo que pasa factura es Ábalos y el nefasto trato dado a las mujeres y sus juergas, y que cada vez que hay un escándalo del PSOE aparecen las prostitutas".

En este sentido, el economista defiende que "el hecho de robar se ha normalizado", pero que la frase de Ábalos de 'soy socialista porque soy feminista' "hace mucho daño".

Bernardos opina que el caso de las joyas de Zapatero también afecta duramente al PSOE, "y fíjate que puede ser lo menor de todo", comenta.

Respecto a los indecisos, Bernardos lo sitúa en el espectro de "los socialdemócratas que se sienten abandonados y no tienen representación política directa porque el PSOE ha girado hacia la izquierda".

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