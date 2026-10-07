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La acampada de Sol llora la muerte de Maricarmen: "Es que me llena de tristeza y de indignación"

Los detalles Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio desató un clamor masivo por la vivienda, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su caso desató las protestas y acampadas por toda España.

La acampada de Sol llora la muerte de Maricarmen: "Me llena de tristeza y de indignación"

Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio desató un clamor masivo por la vivienda, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su caso desató las protestas y acampadas por toda España.

laSexta ha hablado con algunos de los acampados en la madrileña Puerta del Sol tras conocerse la noticia. "Es que me llena de tristeza y de indignación", ha afirmado una mujer.

"Estoy un poco en shock porque no sabía sobre la noticia", ha dicho una joven, que ha asegurado que siente que "sigue valiendo la pena" la acampada "porque por algo estamos aquí".

*Noticia en ampliación.

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