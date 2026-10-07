"Aunque yo no gane, sí gano": así vivió Maricarmen las últimas horas antes de su desahucio

Con motivo del fallecimiento de Maricarmen, El Intermedio recupera el reportaje de Andrea Ropero en el que acompañó a esta mujer de 87 años y en un delicado estado de salud durante las tensas horas previas a su desahucio.

Con motivo de la muerte de Maricarmen, El Intermedio recuerda cómo fueron las difíciles horas previas a su desahucio. Andrea Ropero fue testigo de primera mano de las acampadas a la puerta de su casa para intentar evitar el trágico desenlace para esta mujer de 87 años que ya se ha convertido en símbolo del lado más cruel y salvaje de la crisis de la vivienda.

La reportera de El Intermedio pudo hablar con una Maricarmen que reconocía estar "muy cansada" y "con pocas fuerzas": "Desde hace años duermo con pastillas, porque si no no duermo", afirmaba.

También expresaba su "alegría" y "respeto" por todos aquellos que apoyaban su causa, entre ellos el Sindicato de Inquilinas, a los que consideraba su "familia". También denunciaba que desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid solamente le habían ofrecido una residencia en Alcalá de Henares: "¿Y yo qué hago ahí?", fue su reacción. También había escrito una carta al presidente del Gobierno, de la que tampoco recibió respuesta.

"En este país nos movemos por el dinero", afirmaba Maricarmen, que recordaba que en los 70 años que había vivido en su casa jamás había dejado de pagar ni un solo recibo.

A la gente que se encontraba en la calle intentando parar su desahucio, les mandaba un mensaje: "Que sigan luchando y aunque yo no gane, sí gano", apuntaba Maricarmen, que les pedía seguir con la lucha "para tratar de solucionar esta desagradable situación que tenemos en España todas las personas que no tenemos millones para comprarnos un piso".

El desahucio que conmocionó a España

A pesar de la resistencia de los manifestantes, los antidisturbios finalmente llegaron a la puerta de Maricarmen, que pensaba que su caso marcaría un antes y un después, "porque si no, esta sociedad es una mierda".

El sonido de la radial de la Policía ponía punto y final a 70 años de vida de Maricarmen entre esas paredes, llenas de recuerdos que sus familiares intentaban reunir antes de verse obligados a abandonarla. "Venimos a cumplir un mandato judicial. Te apoyamos y estamos contigo, pero tenemos que hacer nuestro trabajo", comentaba uno de los agentes.

Tras ser desalojados por la Policía, las cámaras de El Intermedio eran testigo de cómo se consumaba el desahucio de Maricarmen, que abandonaba su casa en una camilla dirección al hospital donde hoy fallecía.

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