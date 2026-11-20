El presidente explica en Salvados que su objetivo era "convencer" a los indecisos y reivindica que ganó "la verdad" frente a la "bulosfera".

Pedro Sánchez considera haber ganado "de largo" el cara a cara contra Alberto Núñez Feijóo del jueves. Así lo ha defendido en su entrevista en Salvados, donde ha reivindicado su estrategia de moderación frente al tono bronco del líder 'popular'.

El candidato socialista ha explicado que su objetivo "no es convencer a aquellos que ya están convencidos. Es convencer a aquellos que están dudando". En este sentido, ha justificado que "en términos futbolísticos", esta estrategia implicaba "no jugar como jugó Argentina la final de la Copa del Mundo".

En su conversación con Gonzo ha asegurado que ganó en los debates de "buena educación" frente a "mala educación" y de "verdad" contra "bulosfera".

"Creo que gané el debate de largo", ha sentenciado el presidente. Su entrevista completa se podrá ver en directo este domingo 22 de noviembre a las 21:00 horas en laSexta.

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