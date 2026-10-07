El Sindicato de Inquilinas llama a la huelga general para que "no haya ni una Maricarmen más"

Los detalles Los sindicatos han confirmado la convocatoria de una huelga general el próximo 11 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas ha convocado una huelga general para el 11 de noviembre, en respuesta al desahucio y fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años. Alicia del Río, portavoz del sindicato, destacó la necesidad de esta movilización para defender el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de vida. Junto a representantes de CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, Del Río enfatizó que la huelga debe ser masiva y pertenece al pueblo. Álvaro Ferreira, de Solidaridad Obrera, vinculó la lucha por la vivienda con la mejora de las condiciones laborales y reclamó medidas como la rebaja de alquileres y la creación de un parque público de vivienda. Pepe Álvarez, de UGT, lamentó la muerte de Maricarmen, atribuida a un sistema cruel.

El Sindicato de Inquilinas ha llamado este miércoles a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre para que "no haya ni una Maricarmen más". Así se ha pronunciado su portavoz, Alicia del Río, al confirmar la convocatoria de esta huelga por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida

"Hacemos un llamamiento a las personas conmovidas por el desahucio de Maricarmen para que no haya una Maricarmen más", ha declarado la portavoz en una rueda de prensa hecha poco después de conocer el fallecimiento de la mujer, de 87 años.

"El precio de la vivienda", ha agregado Del Río, "sube a toda velocidad mientras los salarios están estancados. Es el principal factor de empobrecimiento de la población. No queda otra que incrementar la presión".

Acompañada de representantes de CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, la portavoz ha afirmado que "es una huelga que tiene que ser masiva (...) La huelga no pertenece a ningún sindicato. La huelga es del pueblo, es por y para el pueblo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para construirla".

En el mismo evento, el secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira, ha declarado que "lo que ha sucedido hoy es consecuencia de un maltrato institucional". "A Maricarmen la han matado y hay muchas más aunque no salgan a la luz", ha dicho.

Asimismo, ha defendido vincular la lucha por la vivienda con la mejora de las condiciones de la clase trabajadora y ha reclamado rebajas de los alquileres, la creación de un parque público de vivienda mediante la expropiación a grandes tenedores y fondos de inversión, así como que los salarios suban al menos al ritmo del IPC.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado también la muerte de Maricarmen "por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma".

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